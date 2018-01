1. Il ne restait que 1,3 seconde…

Souvent, lorsqu’ils visitent l’armoire à banalités, les entraîneurs se plaisent à raconter qu’un match dure 60 ou 65 minutes.

Ces mots, Barry Trotz, l’homme de banc des Capitals de Washington, ne les a pas prononcé (en tout cas officiellement) avant de se rendre à Raleigh pour y défier les Hurricanes de la Caroline. Mais il aurait pu…

En effet, à quatre minutes du coup de klaxon, les Canes menaient 3-2.

Dans un premier temps, ils ont subi l’égalisation, gracieuseté de Brett Connolly.

Dans un deuxième temps, ils ont accordé le 3-4 sur ce lancer de Jay Beagle.

Beagle sniffin' around the dog house – nets the game-winner with 1.3 seconds on the clock.



Good boy. pic.twitter.com/1p2mwFNPXR — NHL (@NHL) 13 janvier 2018

A cet instant, il ne restait plus que 1,3 seconde à écouler dans le temps dit réglementaire.

Selon ses sentiments, on appelle ça une victoire à la raclette. Ou une défaite crève-coeur.

2. Pas le plus beau, mais…

Dans le match, l’attaquant danois Lars Eller a inscrit un goal étrange (le 1-1) pour les Capitals.

MAD SCRAMBLE IN FRONT...



SCORES! VRANA THROWS ONE ON THAT DEFLECTS OFF OF A FEW BODIES INCLUDING LARS ELLER TO SCORE! ELLER TIES IT! pic.twitter.com/gwN6DU1CSR — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 13 janvier 2018

La séquence, d’une trentaine de secondes, démontre la force de caractère des joueurs de Washington, qui sont sortis vainqueur d’une mêlée digne du rugby devant le filet de Cam Ward.

Ce n’est pas beau, mais ça compte.

3. Un neuvième goal pour Bärtschi

Sven Bärtschi a exploité une superbe passe du vétéran Thomas Vanek pour inscrire son neuvième but de l’exercice avec les Canucks de Vancouver, qui se sont imposés 5-2 à Columbus.

Les Blue Jackets, eux, semblent traverser une phase tumultueuse puisque le défenseur Jack Johnson, un vétéran qui vaut 0,35 point par match, a réclamé un échange à sa hiérarchie.

EXCLUSIVE: The Athletic: #CBJ alternate captain Jack Johnson has requested a trade https://t.co/JAGo8lFccG pic.twitter.com/UBgmJt8aN5 — Aaron Portzline (@Aportzline) 13 janvier 2018

4. Müller: ça sent le retour

Mirco Müller, le défenseur suisse des Devils du New Jersey, a pu quitter l’infirmerie. Éloigné des patinoires depuis le 12 novembre (fracture de la clavicule gauche), il a repris l’entraînement avec les diablotins.

#NJDevils defenseman Mirco Mueller met with the media following his first practice after suffering a fractured left clavicle on Nov. 12. pic.twitter.com/JuSW8zCh4m — New Jersey Devils (@NJDevils) 13 janvier 2018

Quant à son coéquipier Nico Hischier, qui revient d’une semaine de vacances, il a déjà l’esprit rivé sur le match de ce soir contre les Flyers.

After the bye week, the only thing @NicoHischier is focused on is getting a team win against the Flyers on Saturday. #PHIvsNJD pic.twitter.com/4jUbbBq1Ou — New Jersey Devils (@NJDevils) 13 janvier 2018

5. Les BB, rois du repêchage

Les Bruins de Boston, qui défieront à trois reprises le Canadien de Montréal dans les huit prochains jours, ne remporteront peut-être pas la Coupe Stanley en 2018.

Mais il peuvent se targuer de posséder l’une des cellules de recrutement et d’évaluation les plus performantes de la ligue professionnelle nord-américaine.

Les Bruins démontrent que c'est possible de rebâtir un noyau en 3 ans. pic.twitter.com/p7oFkr9TwA — L'Antichambre (@Antichambre) 13 janvier 2018

Voilà une franchise qui semble avoir un bel avenir. (Le Matin)