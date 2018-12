Tanner Richard a été touché par la grâce durant une trentaine de secondes alors que la 48e minute de jeu venait de débuter, le temps d’aller inscrire un but d’anthologie (3-2).

Celui de la victoire pour GE Servette. Un premier puck récupéré dans sa zone de défense. Un crochet pour effacer un premier adversaire, un deuxième gri-gri pour prendre un autre lausannois à contre-pied. Le tout sous les vivats du public des Vernets, le temps de traverser la piste de bout en bout. Le Canado-Suisse s’est enflammé, un peu trop d’ailleurs, jusqu’à perdre le puck dans le coin de la patinoire, en zone offensive. Mais il était dit hier que tout ce que le topscorer des Aigles toucherait se transformerait en or.

«J’ai été chanceux», a-t-il soufflé, à moitié sérieux, à moitié modeste aussi. «Je ne sais pas comment, mais ce puck est revenu sur ma canne. Alors j’ai tenté ma chance. Mon père (ndlr : Mike Richard, ancienne star de LNA et LNB dans les années 90 et début des années 2000) m’a encouragé à tenter davantage les duels à un contre un. C’est ce que j’ai fait, et cela a fonctionné». Puis le Canado-Suisse a encore sorti un lapin de son chapeau avant d’aller marquer le «game winning goal», tout au bout de son effort et en chutant. Spectaculaire!

La fierté de Douay

Tanner Richard a été le pire tourment du LHC. Il a été la dynamo du GSHC et sa plaque-tournante aussi. Floran Douay a encore marqué, sur une offrande du topscorer. Frais dans la tête et dans les jambes, sans doute touché dans sa fierté également après avoir été snobé par le sélectionneur national à la Lucerne Cup la semaine dernière, Richard a démontré qu’il est indiscutablement l’un des joueurs les plus dominants de la Ligue lorsqu’il veut bien appuyer sur l’accélérateur et garder la tête froide (dans ses rapports parfois houleux avec les arbitres, mais aussi avec ses adversaires).

Contre le LHC hier soir aux Vernets, alors que les Aigles avaient impérativement besoin d’une victoire pour réduire l’écart avec les Vaudois (plus que deux points avec toutefois un match en plus) et se replacer au classement de National League, Richard a livré une performance de très haut vol. Chapeau. (nxp)