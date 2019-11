Condamné aux play-out au printemps dernier pour la première fois depuis son retour en LNA en 1993, le HC Davos a déjà réussi à se relever. Si le «Rekordmeister» n'a pas encore l'étoffe d'une équipe capable de viser le titre, sa renaissance rapide est une des belles surprises de la saison en cours. Voici ce qui a changé au sein du club grison, qui pointe actuellement au cinquième rang du championnat de National League avec 29 points en seulement 14 matches.

Le nouveau directeur sportif Raeto Raffainer - directeur à succès des équipes nationales de 2015 à 2019 - est en passe de révolutionner le fonctionnement du club historique grison. Du modèle – une seule personne s’occupe de tout, ou presque - qui a fait ses preuves durant la glorieuse ère d’Arno Del Curto (sept titres de champion de Suisse entre 2002 et 2015), le HC Davos est brusquement passé à un modèle ultra-moderne. «L’une des clés de notre réussite est que nous avons mis en place un staff fourni qui compte six personnes à plein temps, explique Raffainer. Le coach principal, Christian Wohlwend, est responsable de l’équipe et notamment du jeu à 5 contre 5. Mais nous avons aussi un coach pour le powerplay, un autre pour le boxplay. Un coach vidéo, un préparateur physique, etc. Tous ces professionnels effectuent un boulot remarquable» Par le passé, Del Curto s’occupait de tout, même de la préparation estivale….

L’engagement de Raffainer au poste de directeur sportif a aussi coïncidé avec la nomination de Christian Wohlwend au poste d’entraîneur principal. Amis dans la vie, les deux hommes ont aussi la particularité d’être Grisons et de s’identifier totalement avec le HC Davos, le club qui les a fait rêver dans leur jeunesse. Raffainer a pris des risques en nommant le coach de l’équipe de Suisse M20 au poste d’entraîneur alors que l’ancien coach de l’équipe de Suède, le double champion du monde Rikard Grönborg, n’était pas opposé à un passage sur le banc du HCD avant qu’il ne s’engage finalement chez les ZSC Lions.

Le cadre élargi du HCD comprend près de 20 attaquants! Ce qui est énorme. Si cette densité apporte son lot d’avantages (concurrence interne, joueurs frais), Raffainer doit constamment veiller à ce que tout ce petit monde ne passe pas trop de temps en tribunes. Le partenariat avec les Ticino Rockets permet au HCD d’effectuer des rotations et d’envoyer les surnuméraires en Swiss League pour garder leur rythme. Des solutions provisoires ont été trouvées pour d'autres joueurs, comme l’ailier Tino Kessler prêté au HC Bienne. La rude concurrence qui règne au HCD a le mérite de garder tous les joueurs en alerte. Les deux attaquants Thierry Bader et Luca Hischier, par exemple, ont effectué des piges à l'échelon inférieur du côté de Biasca, ce qui ne les a pas empêchés d'être convoqués par le sélectionneur national, Patrick Fischer, à la Deutschland Cup qui débute ce jeudi.

Perttu Lindgren «revit» après ses innombrables pépins physiques ces dernières années. Avec 16 points en en 14 matches (6 buts, 10 assists), le Finlandais est le meilleur compteur de l’équipe et a retrouvé ses sensations sur la glace. Le programme personnalisé auquel il est soumis est l’une des clés de son grand retour en forme. «Des joueurs comme Lindgren, Ambühl ou Du Bois ont bénéficié d’un programme personnalisé durant la préparation, et il s’agit là d’une des nouveautés que nous avons introduit cette saison», explique Raffainer.

Surtout, le directeur sportif a eu la «main chaude» dans le choix des trois nouveaux étrangers de l’équipe. Le Suédois Mattias Tedenby (15 points), Le Finlandais Otso Rantakari (12) et l'Américain Aaron Palushaj (10) ont surpassé les attentes et se sont imposés dans le championnat de Suisse. «Tous trois ont été excellents jusqu’ici. J’étais convaincu de leur qualité, mais pour être honnête, je n’aurais pas imaginé que les trois réussissent un tel début de saison», admet le directeur sportif du HCD.

L’une des volontés du coaching staff a été de promouvoir un style de jeu beaucoup plus moderne et basé sur la possession du puck. En d’autres termes, marquer une nette cassure avec le «style Del Curto» basé sur l’intensité, le patinage et ce petit grain de folie propre au HCD au cours des deux dernières décennies. «Le puck management est désormais notre philosophie, souligne Raffainer. Notre système est très différent de celui auquel était habitué le HCD. Cela a demandé un certain temps d’adaptation à chacun en début de saison. Nous voulons des joueurs capables de garder le puck et d'en faire bon usage.»

Le mélange réussi entre jeunes joueurs et anciens «disciples de Del Curto» (Ambühl, Du Bois, les frères Dino et Marc Wieser) a ainsi permis au HCD de se hisser dans le haut du classement malgré le nombre restreint de matches (14) disputés jusqu’ici. Quant au public, il est revenu en nombre aux matches du HCD.

