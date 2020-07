Au Stade de Glace, Olivier Anken a fait le désespoir de bon nombre d'attaquants tout au long de sa longue carrière. Débarqué de Morges en 1976, le dernier rempart a gardé les buts seelandais jusqu'en 1994 pour un total de 486 matches de LNA. Ce n'est donc pas un hasard si son No 30 ne sera plus jamais porté par un joueur du HC Bienne.

Pour succéder au non moins glorieux Jonas Hiller, le club de la Tissot Arena a misé sur Joren van Pottelberghe qui débarque en provenance de Davos. Le nouveau joueur du club a dévoilé son masque sur le compte Twitter du club seelandais et on y découvre une magnifique photo d'Oliver Anken sur la partie gauche de la protection.

Du plus bel effet.

Un bref tour dans nos archives nous permet de trouver l'originale de l'image utilisée par l'artiste. On y découvre le style inimitable du gardien de poche (166 cm).