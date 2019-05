Directeur des équipes nationales, Raeto Raffainer nous explique concrètement la différence contractuelle entre Roman Josi, Nico Hischier et Yannick Weber qui ont un contrat ou Kevin Fiala et Sven Andrighetto qui n'en ont pas. Concrètement, comment se passent les cas Fiala et Andrighetto? «Les joueurs sont assurés sur trois plans: 1. l’incapacité sportive totale et permanente. 2. L’incapacité temporaire. 3. La mort en match ou en entraînement. Le joueurs au bénéfice d’un contrat en NHL sont couverts pour les points 1 et 3. La Fédération doit également les assurer pour le point 2. Pour Fiala et Andrighetto, les trois pans doivent être réglés.» Et combien cela coûte? «Cela dépend toujours du salaire du joueur. Admettons que Kevin Fiala gagne trois millions de dollars par saison. Cela coûtera forcément bien moins cher que l’Allemand Leon Draisaitl qui touche près de dix millions à l’année.» Mais pour Fiala, justement, nous ne connaissons pas son salaire... «Il s’agit là d’une anticipation. Nous avons convenu d’un montant avec le joueur et son agent. Une estimation de sa valeur marchande.» Est-ce que l’on peut savoir… «(il coupe) Non, on ne peut pas (rires). Ce que l’on peut dire, c’est que la Fédération suisse n’est pas la seule à payer les frais inhérents à la venue de ces joueurs. L’IIHF paie une somme pour le voyage comme celui de Sven Andrighetto de Colorado à Bratislava. Nous recevons également une somme de la part de la fédération internationale pour l’assurance de chacun des joueurs présents. Ce montant est égal peu importe le salaire du joueur en question.»

Cet été s’annonce intéressant pour plusieurs joueurs suisses en fin de contrat dans leurs franchises NHL respectives. Timo Meier (San Jose), Mirco Müller (New Jersey), Sven Andrighetto (Colorado) et Kevin Fiala (Minnesota) seront en effet agents libres au 1er juillet prochain. C’est d’ailleurs la raison qui a poussé les deux premiers nommés à d’ores et déjà repousser l’éventualité de rejoindre la Suisse en Slovaquie. Les risques de blessure trop importants auraient pu faire baisser leur valeur marchande. Et comme Timo Meier devrait négocier un contrat annuel aux alentours des cinq millions de dollars…

Pourtant, Kevin Fiala et Sven Andrighetto sont bel et bien présent en Slovaquie. Une présence hors-normes pour des joueurs qui auraient 1000 autres obligations avant celle de représenter leur pays lors d'un championnat du monde. «Lorsque Patrick Fischer m’a appelé, je n’ai pas hésité une seule seconde, nous confié le premier nommé. Je lui ai demandé à quelle heure je devais me pointer. Représenter la Suisse est un fierté à laquelle on ne renonce pas. Contrat en poche ou non.»

Mais les risques sont bien réels. Et ils sont multiples. D’une part, les deux attaquants ne sont théoriquement pas assurés comme ils le seraient si leurs contrats couraient toujours au-delà de juin prochain (lire ci-contre). D’autre part, une blessure pourrait les handicaper dans les futures négociations à mener. Le problème administratif a été réglé par la fédération. Et pour les risques? «Je suis jeune, rigole Kevin Fiala. A 22 ans, tu n’as qu’une envie: jouer. Pour être franc, je ne pense qu’à la saison dernière et à cette médaille. Aux bons moments passés. Je ne pouvais pas m’imaginer ne pas être là cette année.»

Pas une tribune

Accessoirement, un bon championnat du monde pourrait également faire grimper la valeur marchande de Kevin Fiala et Sven Andrighetto en Amérique du Nord. En effet, ils sortent tous deux d’une saison compliquée. Fiala a été transféré de Nashville à Minnesota en cours d’exercice et n’a pas eu la même réussite que l’année d’avant. Sa production est passée de 48 points (23 buts, 25 assists) à 39 points (13 buts, 26 assists). Andrighetto, lui, a vécu la majeure partie des play-off en tribunes. «Je ne suis pas venu ici pour profiter de quoi que ce soit comme exposition, a coupé court Sven Andrighetto. On me connaît en Amérique du Nord et je ne pense pas que les gens de NHL apportent autant d'importance que vous aux prestations d'un joueurs lors d'un championnat du monde.»

L'honneur ultime

Nul doute qu’ils ont à cœur de prouver que les prestations du championnat 2018-2019 moins flamboyantes ne sont pas dues à un baisse de régime mais à des circonstances défavorables. «Je ne me pose pas autant de question que vous, pouffe Fiala. Nous sommes une famille et je veux être avec coûte que coûte. Pour moi, porter le maillot national c’est l’honneur ultime.» Sven Andrighetto fait vibrer la même fibre: «Dans une carrière, tu ne sais pas si tu auras une nouvelle chance de représenter l'équipe de Suisse. Lorsque l'on t'appelle, tu viens. Point. Surtout que je suis en santé et que j'ai vraiment faim.»

Une chose est sûre, les questions qui ont entouré le début de carrière de Kevin Fiala sont en train de voler en éclat les unes après les autres. Considéré tantôt lunatique et tantôt difficile à gérer, le Saint-Gallois a prouvé qu’il avait mûri ces dernières années. «N’oublions pas que je n’ai que 22 ans, remarque-t-il. Vous me prenez peut-être pour un joueur expérimenté car je vais déjà disputer mon quatrième championnat du monde. Mais dans les faits je suis dix ans plus jeunes que Raphael Diaz, notre capitaine. J’ai encore beaucoup à apprendre. C’est aussi pour cela que je suis ici. Continuer mon développement.»

Sven Andrighetto sera lui présent pour son troisième championnat du monde. L’an dernier lui a également donné un goût de reviens-y.« Notre aventure au Danemark était vraiment un moment spécial, nous a-t-il confié. C'est pour vivre cela que j'ai commencé à jouer au hockey sur glace. Alors lorsque l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité.»

(nxp)