Le «petit prince» est de retour, après deux années difficiles à Zurich. Inti Pestoni virevolte – et marque des buts – sous le maillot du HC Davos, presque comme à ses plus belles années avec son club de cœur, Ambri.

Avec 5 buts et 5 passes décisives en huit matches, Pestoni est le deuxième meilleur compteur de la ligue, juste derrière le Canadien du CP Berne Andrew Ebbett (11 points). Le Tessinois de 27 ans est probablement la seule lueur d’espoir dans un effectif rongé par le doute. Les Davosiens, en crise, ont encaissé 24 buts lors de leurs quatre dernières sorties à domicile. Au milieu de cette désolation, Pestoni brille et a retrouvé ses sensations.

«Je ne peux pas être heureux si on ne gagne pas»

Mais… «Je ne peux pas être totalement heureux dans une situation pareille, avoue-t-il. Personnellement, cela se passe bien pour moi, je marque des buts, j’ai retrouvé ma joie de jouer. Mais il manque les victoires. Je ne peux pas entièrement me réjouir.»

Pestoni est un gars d’équipe, et le Tessinois ne ment pas en affirmant que les intérêts du groupe passent avant ses intérêts personnels. Il l’a démontré durant ses deux saisons compliquées à Zurich, où il a passé la majeure partie de son temps en tribunes, au bout du banc ou dans un rôle qui ne lui permettait pas de briller, sans pour autant perdre son sourire ni sa motivation. Sa récompense ? Un titre de champion au printemps dernier après avoir battu Lugano au 7e match de la finale des play-off, avant de faire ses valises et quitter pour de bon le Hallenstadion.

Affûté physiquement

«Lorsqu’Arno Del Curto m’a contacté pour me faire venir à Davos, il m’a expliqué exactement ce qu’il attendait de moi et m’a aussi dit que j’aurais beaucoup de responsabilités au HCD, se souvient Pestoni. Del Curto m’a beaucoup aidé et m’a permis de me relancer. Il est dur avec moi par moments, mais c’est pour mon bien.»

Si sa forme physique a souvent fait débat par le passé (les ZSC Lions l’avaient privé de glace durant plusieurs semaines et obligé à s’astreindre à une remise en forme physique en pleine saison il y a deux ans), Pestoni paraît particulièrement affûté depuis qu’il porte le maillot du HCD. Mais cette transformation physique n’est pas due aux entraînements estivaux légendaires dispensés par Arno Del Curto.

Pestoni a simplement préféré s’entraîner à l’écart du groupe, «parce que je suis quelqu’un qui aime bien discuter et lorsque je me retrouve avec 20 coéquipiers, j’ai tendance à me dissiper», se marre-t-il, avant de préciser: «J’ai fait de gros efforts durant l’été en m’entraînant avec un coach personnel à Zoug. C’était vraiment un excellent investissement qui porte ses fruits aujourd’hui».

Il ne manque plus qu’une chose pour que le bonheur du Léventin soit complet: que le HC Davos sorte enfin de la crise. (nxp)