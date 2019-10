Ken Stickney a failli à ses engagements financiers en rapport à la Vaudoise aréna durant l’été. Sur son site internet, 24 heures révèle en effet que le propriétaire du Lausanne Hockey Club n’aurait pas payé des factures qu’il avait promis de payer pour un montant de 14 millions de francs. Le président du conseil d’administration du LHC, Patrick de Preux, a confirmé l’information, précisant qu’un prêt a été accordé par «plusieurs personnes proches du conseil d’administration afin de réunir les fonds manquants».

Selon 24 heures, Ken Stickney aurait une année pour rembourser ce prêt, sans quoi il perdrait son statut de propriétaire. Le Lausanne HC n’a rien souhaité confirmer à ce sujet. En revanche, Sacha Weibel a assuré que le club - avec ou sans l’homme d’affaires américain - n’était pas du tout en danger. «Notre actionnaire n’est pas un mécène et il ne l’a jamais été. On paie nos factures via nos recettes. Le club vit grâce à sa communauté. Cette défaillance et la manière dont s’est organisé ce prêt le prouvent. Et puis, nous sommes plus solides que jamais sur le plan financier. Il y a zéro risque», a expliqué le CEO lausannois.