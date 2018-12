Le sauveur s’appelle Nico Hischier

1. Nico Hischier complète la remontée

Un jour après Timo Meier et Nino Niederreiter, dont vous pourrez lire la chronique dans la prochaine édition du «Matin Dimanche», un troisième Suisse a été décoré par la première étoile. Contre les Golden Knights de Vegas, Nico Hischier a complété la remontée des Devils du New Jersey, qui était menés 3-0 après dix minutes.

Le joueur de centre valaisan a clos le débat après 41 secondes de prolongation de manière spectaculaire pour permettre aux Diablotins d’empocher les deux points (5-4) et d’abandonner la dernière place de l’Association de l’Est aux Panthers de la Floride.

The Devils in OT... what were the odds on this tonight?



(via @EASPORTSNHL)

Cette réussite est la première du premier choix du repêchage de 2017 dans le temps supplémentaire. Et la rondelle trouvera assurément sa place dans l’armoire à souvenirs.

I like the look of this.

A l’heure de l’interview, l’ex-joueur de Viège et de Berne ne s’est pas éternisé sur son exploit. Il a préféré relever la performance de l’équipe (privée de Taylor Hall, blessé), qui a trouvé les ressources pour gommer une entame de partie complètement manquée.

"We were down early, but we stuck with it & came back."

Hischier ne l’a évidemment pas mentionné. Mais l’entrée en scène catastrophique des Devils s’explique surtout par le jeu médiocre proposé par Cory Schneider. Le présumé gardien No 1, qui a été chassé après le 0-3 et remplacé par Keith Kinkaid, a accordé trois goals sur les sept premiers lancers et prolongé une terrible phase d’avanie. Il n’a plus remporté de victoire depuis le 27 décembre 2017.

2. Speedy Sven

A Saint-Louis, où l’Avalanche du Colorado a cédé dans le temps supplémentaire (4-3), Sven Andrighetto a démontré qua la vitesse demeurait l’atout No 1 de son jeu. L’ailier zurichois a orchestré tout un numéro dans la zone défensive des Blues pour signer le 1-1 à la 6e minute.

SVEN ANDRIGHETTO WITH A TERRIFIC TALLY TO TIE IT UP!

Il s’agit du troisième but de la saison (16 matches) de l’ancien choix du Canadien de Montréal, qui doit se satisfaire d’un rôle de soutien et d’un temps de jeu limité (12'34'' la nuit dernière) avec l’équipe basée à Denver. En fin de contrat au terme du présent exercice, il a besoin de ce genre de démonstration pour espérer prolonger son aventure dans la meilleure ligue du monde.

3. Jonas Siegenthaler, première

Jonas Siegenthaler n’oubliera pas son déplacement à Raleigh, où les Capitals de Washington ont collecté les deux points au terme d’un festival offensif et d’une longue séance de douze tirs au but (6-5).

Le défenseur zurichois s’est inscrit pour une première fois au pointage d’un match de NHL en distillant une passe à Alex Ovechkin qui, depuis son bureau, a su en faire le meilleur des usages (1-1 à la 4e minute).

ALEX OVECHKIN SNIPES ONE HOME TO EXTEND HIS POINT STREAK TO 13 GAMES!

L’ailier russe, qui a obtenu au moins un point dans un treizième match de suite, a terminé sa soirée de travail avec un tour du chapeau dans une deuxième partie consécutive. Il n’est que le 14e joueur de l’histoire de la Ligue à accomplir cet exploit, le premier depuis son compatriote Alex Kovalev (ex-Viège) en 2001.

4. Des billets bradés

Si un bon siège coûte 250 francs à Montréal et à Toronto, il ne vaut que deux «Coca-Cola» au «BB&T Center», le domicile des Panthers de la Floride où les assistances sont parfois «grasshoppériennes».

2 bouteilles de Coke valent 2 billets de hockey en Floride ?

La franchise floridienne s’est en effet associée avec une chaîne de restauration rapide pour promouvoir son image et tenter de convaincre des consommateurs de prendre la direction de la patinoire. Deux places coûtent donc 6 dollars américains, boissons comprises.

Et pendant ce temps, la ville de Québec, qui n’aurait aucune difficulté à remplir son Centre Vidéotron, demeure un OVNI pour Gary Bettman et sa cour...

5. Drôle de renfort chez les Blues

Les Blues de St.Louis ont testé un nouveau joueur durant l’entraînement matinal. Et il a du chien.

The @StLouisBlues had a ruff practice today

(nxp)