Lausanne en play-off? Si l'appartenance des Lions au Top 8 a longtemps semblé n'être qu'une simple formalité, l'équipe vaudoise peut encore être éliminée de la course au titre. Certes, il ne manque qu'un point aux Lausannois pour assurer le coup, mais...

En d'autres termes, voici ce qui devrait se produire lors des deux dernières rondes du championnat pour que le LHC manque les play-off:

- Lausanne et FR Gottéron (72 points après 48 matches) perdent leurs deux derniers matches dans le temps réglementaire.

ET

- Berne et Lugano (66 points après 48 matches) gagnent leurs deux derniers matches dans le temps réglementaire.

Pour que le LHC bascule du mauvais côté de la barre, quatre équipes (LHC, FR Gottéron, Berne et Lugano) doivent se retrouver à égalité avec 72 points au terme des 50 matches de la saison régulière. Un scénario qui serait alors défavorable au LHC en vertu des confrontations directes contre ces trois formations.

La situation du mini-classement serait alors la suivante sur la base des confrontations directes entre les quatre équipes:

1. FR Gottéron 21 points

2. Berne 19 points

3. Lugano 17 points

4. Lausanne 15 points

Quatre équipes à 72 points samedi soir sur le coup de 22h15? Voici pourquoi un pareil scénario pourrait bien se produire...

Pourquoi Lausanne peut perdre ses deux derniers matches:

Les Lions se déplacent à Genève vendredi et affronteront un rival qui les a déjà battu quatre fois en cinq matches cette saison. Le lendemain, Ville Peltonen et ses hommes recevront le CP Berne. Difficile de miser contre le SCB dans un match couperet, difficile aussi de parier sur le LHC au vu des difficultés rencontrées par les Lausannois sur leur patinoire cette saison...

Pourquoi FR Gottéron peut perdre ses deux derniers matches:

Les Fribourgeois se déplacent à Berne vendredi, où ils se sont déjà imposés une fois cette saison. Mais devant son public, dos au mur, le SCB ne peut pas laisser passer cette occasion. Samedi, les Dragons recevront GE Servette. Ils sont l'équipe en forme du moment mais auraient, selon ce scénario, déjà leur qualification en poche en cas de défaite lausannoise vendredi à Genève. L'occasion de décompresser avant les play-off?

Pourquoi Berne doit gagner ses deux derniers matches:

Parce que les champions de Suisse en titre ont de l'orgueil et que l'expérience des piliers du groupe bernois dans les moments importants (Moser, Scherwey, Arcobello, etc) fera la différence. Berne reçoit FR Gottéron vendredi avant d'aller à Lausanne samedi pour un dernier match potentiellement décisif. Et c'est bien connu: à la fin c'est toujours Berne qui gagne...

Pourquoi Lugano doit gagner ses deux derniers matches:

Sur le papier, Lugano a devant lui le meilleur programme de fin de saison: les Bianconeri affronteront Rapperswil (12e) vendredi à l'extérieur puis Ambri (11e) à domicile le lendemain. Si la lanterne rouge est bien plus redoutable sur sa patinoire et si un derby tessinois reste imprévisible, Lugano n'a tout simplement pas le droit de se planter avec un tel calendrier de fin de saison.

