1. Pas de Coupe du monde en 2020

Le spectre du lock-out pour la saison 2020-2021 tend à prendre de l’ampleur. Lors d’une réunion qui s’est tenue à Toronto, les directions de la NHL et du syndicat des joueurs (NHLPA) ont décidé de ne pas organiser de Coupe du monde en septembre 2020.

NHL statement regarding today’s meeting with the NHLPA: pic.twitter.com/ciNYW7knDj — NHL Public Relations (@PR_NHL) 16 janvier 2019

Extrait: «(...) Bien que les deux parties en soient venues à la conclusion qu’il n’était pas réaliste de tenter d’organiser une Coupe du monde de hockey pour l’automne 2020, elles poursuivent leur dialogue avec l’espoir de pouvoir tenir une Coupe du monde future dans le cadre d’une entente plus large, qui inclurait un calendrier à long terme d’événements internationaux.»

Décodage: les joueurs ont fait de leur participation aux Jeux olympiques une priorité et un enjeu de lutte.

Plusieurs analystes, tels Bob McKenzie, Stu Cowan et Darren Dreger, prédisent des négociations longues et serrées entre les deux clans et n’écartent pas le risque d’un nouvel arrêt de travail.

Looks like negotiations for new CBA are going well with NHL. How many days until the next lockout? https://t.co/zJXjpfhaTE — Stu Cowan (@StuCowan1) 16 janvier 2019

2. Lehtera dans l’eau chaude

Le jour où Paul Byron du Canadien de Montréal a écopé de trois matches de suspension pour avoir frappé Mackenzie Weegar (Panthers de la Floride) à la tête et s’être excusé pour son geste...

Paul Byron accepte avec beaucoup de classe cette suspension et il s'excuse. https://t.co/zMp10XtAc6 — Chantal Machabee (@ChantalMachabee) 16 janvier 2019

... Jori Lehtera (Flyers de Philadelphie) doit s’attendre à une audience avec George Parros, le Préfet de la discipline. La raison: cette charge épouvantable sur Ryan Donato, des Bruins de Boston.

Jori Lehtera with a scary hit on Ryan Donato.



5-minute major and game misconduct for Lehtera. Donato to the room. pic.twitter.com/bM9zqYhpDj — Conor Ryan (@ConorRyan_93) 17 janvier 2019

L’attaquant finlandais vit une période difficile puisque, rappelons-le, il fait face à la justice de son pays pour trafic de cocaïne.

3. Giroux dans un club des 500

Dans le même match, Sean Couturier a endossé le costume du bourreau des «BB». L’attaquant québécois a complété un tour du chapeau et a permis aux Flyers de s’imposer 4-3.

SEAN COUTURIER FINISHES OFF THE HAT TRICK!



????????????#LetsGoFlyers pic.twitter.com/AzDPEJSBeO — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 17 janvier 2019

Son coéquipier Claude Giroux, lui, a atteint un cap digne de respect. Impliqué sur deux buts, le vétéran est entré de la club des joueurs riches de 500 assists en carrière.

Une belle passe vers Oskar Lindblom permet à @28CGiroux d'enregistrer sa 5?0?0?e aide en carrière dans la LNH! pic.twitter.com/fdRxK1iscm — LNH (@LNH_FR) 17 janvier 2019

4. Speedy Johnny Hockey

Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, a mis son 70e point saisonnier en banque dans la défaite face aux Sabres de Buffalo (4-3 ap). Il est ainsi le troisième joueur le plus rapide de l’histoire de la franchise albertaine à atteindre cette marque.

Johnny Gaudreau hit 70 points Wednesday, doing it faster than all but 2 on this list as he continues authoring potentially one of, if not the greatest, scoring seasons in @NHLFlames franchise history pic.twitter.com/3A814ZADFr — StatsCentre (@StatsCentre) 17 janvier 2019

Un seul hockeyeur présente une carte plus fournie que la sienne dans la Ligue: Nikita Kucherov (Tampa Bay) qui s’est inscrit 75 fois au pointage.

5. Les Suisses font grise mine

Les trois Suisses qui ont patiné pendant la nuit ont été confrontés à la défaite.

Sven Andrighetto n’a eu droit qu’à 9’30'' de jeu avec l’Avalanche du Colorado, qui s’est effacée devant les Sénateurs à Ottawa (5-2).

Timo Meier a adressé sept tirs sur Darcy Kuemper, le gardien des Coyotes de l’Arizona, sans parvenir à le déjouer et à mettre fin à sa longue phase de disette. Les Sharks de San Jose se sont inclinés 6-3 dans le désert.

Quant à Sven Bärtschi, qui a patiné durant 19’30'' avec les Canucks de Vancouver, il a perdu face aux Oilers d’Edmonton après une séance de tirs aux buts où dix tireurs ont été en action (3-2). Il a également appris que l’un de ses coéquipiers, le défenseur Michael Del Zotto (ex-Rapperswil) avait été échangé aux Ducks d’Anaheim en retour de Luke Schenn.

Les Ducks concrétisent deux transactions en pleine nuit https://t.co/kqan6rh4d8 … pic.twitter.com/4RAEHtzE6Z — TVA Sports (@TVASports) 17 janvier 2019

(nxp)