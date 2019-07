Maintenant que la seconde canicule est derrière nous, il est peut-être temps de revenir aux choses un peu plus sérieuses: le hockey sur glace. Oui, oui, vous avez raison. On n'est pas encore en août. Mais justement, les premiers matches amicaux arrivent à grandes enjambées (2 août, Herisau - Kloten pour les gens vraiment en manque de glace). Alors autant ne pas prendre de retard dans notre préparation estivale.

On a parfois tendance à oublier certaines transactions. Le Top 12 des transferts de l'intersaison est là pour vous rafraîchir la mémoire. Un oubli? Un désaccord? La section des commentaires est à votre disposition.

JOKER Cody Almond

Le «cas» Cody Almond est intéressant. Sur le papier, le Canadien à licence suisse du Lausanne HC a sa place dans les meilleurs transferts de l'été. Jugez plutôt: 40 matches et 29 points la saison dernière. Mieux, l'ancien Aigle est un joueur de centre, une denrée rare. Expérimenté, il a tout pour amener du poids sur la glace et dans le vestiaire.

«Alors pourquoi ne pas l'avoir mis dans le Top 12?», me direz-vous? Pour tout le reste, justement. Car Cody Almond est peut-être l'un des joueurs les plus frustrants de la ligue. Le 20 novembre dernier, il avait réalisé un festival contre FR Gottéron avec trois buts et un assist. Ce soir-là, il était tout simplement le meilleur joueur sur la glace et semblait n'avoir rien à faire en National League. Problème? Ces quatre points représentaient autant que lors des onze matches précédents de GE Servette. Quand il est dans un bon soir, il est difficile à arrêter. Mais le sera-t-il suffisamment souvent? Si oui, le LHC a réalisé un sacré transfert.

Reste en outre à espérer qu'il ne soit pas blessé trop régulièrement. Depuis son retour en Suisse en 2012, il n'a jamais disputé une saison complète.

12. Vincent Praplan

Loin des yeux, loin du coeur. Cela peut caractériser ce qui vient d'arriver à Vincent Praplan lors de sa saison en Amérique du Nord. On n'a peut-être un peu tendance à oublier de quoi le Valaisan est capable sur les glaces helvétiques. Avant son départ à San Jose, Vincent Praplan avait, par exemple, fait ça:

A 25 ans, le Sierrois revient donc en Suisse après un saut infructueux en AHL. Lors des deux saisons qui ont précédé son départ, il avait respectivement totalité 42 et 39 points au sein d'une équipe de Kloten qui vivotait surtout par lui. A Berne, il ne va probablement pas amener autant de points (et encore...), mais il apportera une profondeur bienvenue sur les ailes du champion de Suisse en titre. Avec le départ de Gaëtan Haas aux Edmonton Oilers, Vincent Praplan devrait être l'un des leaders suisses des Ours.

11. Roman Cervenka

Le génial tchèque est un peu moins un joker que Cody Almond. Mais son embauche comporte tout de même bien quelques risques. Sera-t-il apte à disputer plus de 35 matches de championnat? Depuis son arrivée en Suisse, il a respectivement joué 44, 32 et 22 matches. Souvent handicapé par des blessures, il sort d'un dernier exercice pourri par une thrombose. S'il a le même impact que lors de sa première année à FR Gottéron (44 matches, 51 points), Roman Cervenka sera l'une des attractions de la ligue.

Mais les points d'interrogation sont très nombreux. Ainsi va la vie d'un club comme Rapperswil, obligé de tenter ce genre de paris. En anglais, on classe ça dans la catégorie «High risk, high reward» que l'on peut traduire par «Grand risque, grand profit». Avec le lunatique attaquant, il pourrait aussi ne pas terminer la saison en Suisse et retourner au pays. Sur la glace comme en dehors, Roman Cervenka est imprévisible. Pour le meilleur et pour le pire.

10. Jan Kovar

Le joueur de centre tchèque a compilé deux des quinze meilleures saisons de l'histoire de la KHL. Avec à chaque fois 68 points en respectivement 54 et 60 matches, Jan Kovar a été éblouissant lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015 au cours desquelles il a évolué à un niveau proche de celui d'Alexander Radulov ou Sergei Mozyakin. Voilà pour placer le contexte.

L'an dernier, Jan Kovar a furtivement tenté sa chance en Amérique du Nord mais est aussitôt revenu au pays après une douzaine de matches seulement. Avec le HC Plzen, il a inscrit plus d'un point par match avant de terminer le dernier championnat du monde avec 10 points en 10 matches au sein de la sélection tchèque. Zoug a perdu Garrett Roe (parti à Zurich) mais a probablement engagé un meilleur joueur encore. Ce n'était pas une tâche aisée, mais Reto Kläy l'a réalisée avec brio.

9. Eric Fehr

Le massif joueur de centre des Aigles possède une carte de visite alléchante - 652 matches de NHL et 221 points - avec une présence dans la meilleure ligue du monde quasi ininterrompue depuis plus de dix ans. Son principal atout? Son sens du but. Avec ses 193 cm pour 94 kilos, il est capable de se mettre en bonne position et possède un flair pour placer la rondelle au bon endroit. Ces dernières années, il a surtout été utilisé en NHL pour ses aptitudes défensives. Mais à 33 ans, il semble encore avoir le coup de patin nécessaire pour s'imposer en Europe. La saison dernière, il a disputé 72 matches de NHL avec le Wild du Minnesota et a totalisé 15 ponts. Aux Vernets, il devrait avoir un rôle largement plus en vue. Si Chris McSorley a mis le grappin sur un vrai renfort, la saison de GE Servette a des chances de bien se dérouler. Sinon...

8. David Desharnais

L'attaquant de poche avait déjà transité par Saint-Léonard durant le lock-out de 2012. Il y a fort à parier que David Desharnais peine à reconnaître la patinoire des Dragons lors de son arrivée en Suisse. Lors de son passage à Fribourg dans la vétuste arène, il avait laissé un excellent souvenir avec 16 points en autant de matches. Depuis, il a disputé six saison en NHL et une en KHL. Lors de son dernier exercice en Amérique du Nord (2017-2018), il a totalisé 29 points pour les New York Rangers. Au cours du dernier championnat, il a disputé la finale de KHL avec Omsk. Ses 28 points en 58 matches ne sont pas franchement impressionnants. Mais à 32 ans, le petit joueur de centre formait une paire très complémentaire avec Viktor Stalberg, lui aussi futur renfort des Dragons (lire ci-après). Ces deux devraient être à surveiller de près durant la prochain exercice.

7.Ryan Spooner

Le joueur de centre aurait eu toutes les aptitudes techniques pour faire une belle et longue carrière en NHL. Mais il lui a probablement manqué un petit quelque chose d'un point de vue physique pour faire la différence malgré ses 87 kilos pour 180 cm. En Suisse, ce devrait être une autre histoire puisque Ryan Spooner devrait pouvoir magnifiquement bien s'exprimer sur nos plus grandes surfaces de glace. Auteur malgré tout d'une saison à près de 50 points avec les Boston Bruins (2015-2016, 49 points), le Canadien de 27 ans a tourné à plus de 0,5 point par match lors de ses 325 matches de NHL. De quoi faire saliver ses coéquipiers et trembler ses futurs adversaires. En Suisse, il pourrait faire de sacrés dégâts.

6. Viktor Stalberg

En une saison complète sous le maillot de Zoug (2017-2018), le colosse suédois a marqué les esprits... et plein de buts. Avec 50 points dont 22 réussites, Viktor Stalberg avait terminé au deuxième rang des compteurs. Grand, «gros» mais néanmoins très rapide, le Suédois possède un shoot dévastateur. Lors de la saison dernière, il avait quitté Zoug pour rejoindre la KHL où il n'a pas forcément affolé les statistiques (29 matches, 11 points). Au niveau de l'impact physique, il a par contre grandement aidé l'Avangard Omsk à atteindre la finale du championnat. Le 8 avril dernier, il avait notamment patiné durant 38 minutes (!) lors d'une victoire en triple prolongations face à Salavat Yulaev Ufa. De quoi probablement dissiper les éventuels doutes qui pourraient être liés à ses 33 ans. Du côté de Fribourg, on attendra de lui l'apport du vrai sniper, notamment en power-play. Cela tombe bien, il excelle dans cette situation.

5. Tobias Stephan

A son retour d'Amérique du Nord, Tobias Stephan avait déjà posé son baluchon sur les bords du Léman. C'est aux Vernets que le Zurichois avait disputé ses cinq premières saisons avant de rejoindre Zoug. De retour en Romandie, il a cette fois-ci choisi le Lausanne HC pour y exercer ses talents. Avec son engagement, les Vaudois ont de quoi bomber le torse. Gardien sacrément fiable (surtout en saison régulière, on y reviendra), «Tobi» a pour habitude de voler son lot de matches entre septembre et février. Grand mais mobile, il est l'archétype du gardien moderne malgré ses 35 ans.

Deux petits bémols accompagnent son arrivée à Lausanne: 1) Son âge, justement. Jan Alston lui a fait parapher un contrat de trois ans. En offrant plus d'années au portier que la concurrence (Lugano, notamment), le directeur sportif des Lions l'a convaincu. Certains gardiens vieillissent très bien (Cristobal Huet, par exemple), mais ce n'est pas une norme. De la réponse à cette (petite) interrogation dépend aussi la qualité de ce transfert. 2) Tobias Stephan a souvent vu ses statistiques - et ses performances - baisser en play-off. Cela peut tôt ou tard devenir un problème.

Durant le championnat, par contre, il est d'une régularité métronomique. Constamment meilleur que la moyenne des gardiens de National League, il est à considérer comme un renfort de poids pour le LHC.

Un gardien au-dessus de la moyenne

4. Erik Thorell

Commençons par ce constat. Zoug n'a pas pour habitude de se tromper dans le choix de ses étrangers. Ce n'est donc pas un pari insensé de dire que leur futur Suédois de la Bossard Arena sera un bon élément. Mais la trajectoire d'Erik Thorell est pourtant particulière. A 24 ans - il en a 27 aujourd'hui -, il évoluait encore en deuxième division suédoise. Après trois saisons en Allsvenskan, l'ailier buteur avait alors rejoint la Finlande où il a explosé. D'abord pour le TPS Turku puis avec HIFK. Son rendement: 163 matches, 139 points. Dans un championnat qui n'est pas franchement réputé pour son jeu offensif, ces chiffres ont de quoi impressionner.

Loué pour son attitude irréprochable et son investissement pour la cause collective, il pourrait voir son rôle être moins en vue tant les joueurs d'impact son nombreux en Suisse centrale. Mais c'est à n'en pas douter un renfort de choix pour Dan Tangnes.

3. Marcus Krüger

On ne va pas se mentir, c'est le joueur qui nous émoustille le plus dans cette liste. Mais pour des raisons évidentes, il est impossible de le classer plus haut que No 3 (vous verrez pourquoi... même si vous vous en doutez). Ce n'est pas chaque année que le championnat accueille un double vainqueur de la Coupe Stanley, champion du monde et vice-champion olympique. C'est pourtant le pedigree de Marcus Krüger. Si l'on ajoute à cela que le joueur de centre suédois n'a que 29 ans et est donc en pleine force de l'âge, il y a de quoi se dire que son apport pourrait être immense au Hallenstadion.

L'ancien junior de Djurgardens avait quitté son pays en 2011 pour rejoindre les Chicago Blackhawks après un premier passage lors de la saison précédente, à seulement 20 ans. Après neuf saisons dans l'Illinois, Marcus Krüger a décidé de revenir en Europe et la présence de l'ancien sélectionneur national suédois Rikard Grönborg au Hallenstadion a sûrement participé à son choix de débarquer en Suisse. En 520 matches de NHL, il totalise 123 points (38 buts et 85 assists). Au-delà de ses statistiques, c'est surtout sa longévité au sein d'une même franchise qui prouve son indéniable valeur. Il a signé pour deux saisons aux ZSC Lions et c'est peu dire que l'on se réjouit.

2. Grégory Hofmann

Grégory Hofmann aurait très bien pu être le No 1 tant son impact offensif est démentiel. Auteur de trente buts la saison dernière, l'ailier international a atteint une marque rarement égalée depuis le début des années 2000. Le serial-buteur poursuit ainsi sa progression linéaire réellement entamée à Davos en 2012. Lors du dernier exercice, c'est surtout la puissance de ses lancers couplée avec une impressionnante précision qui ont fait merveille. Il a terminé la saison régulière avec une étourdissante réussite de 17,05% sur ses 176 tirs cadrés.

Les buts de Grégory Hofmann lors de la saison 2018-2019

La raison? La majorité de ses réussites a été marquée dans un périmètre à haut-danger autour du but adverse. Vif et solide, l'ancien junior d'Ambri-Piotta n'a pas son pareil pour toujours trouver une position de shoot. Ce n'est pas un hasard si les suiveurs étaient nombreux pour l'engager. Zoug, qui est sur le point de lancer un solide projet d'encadrement des sportifs, a finalement décroché le gros lot. Lors de la saison dernière, Grégory Hofmann et Lino Martschini étaient les deux meilleurs buteurs suisses. Les voilà sous le même maillot. Attention, ça va déménager.

1. Leonardo Genoni

Avec l'arrivée de Leonardo Genoni à Zoug, il est quasi impossible de ne pas le placer en No 1 des recrues estivales. Sur son C.V., le Zurichois qui arrive en provenance de Berne peut se vanter d'avoir, en vrac, cinq titres de champion, le record de blanchissages en une saison, un titre de MVP du championnat et plusieurs séries de play-off étourdissantes. Entre bien d'autres highlights au cours d'une carrière déjà fantastique. En débarquant à Zoug, le gardien vient prendre la succession de Tobias Stephan. Ce dernier a souvent été décrié pour ses prestations en play-off. Avec «Leo», le EVZ a mis sous contrat le meilleur gardien du championnat. Et de loin. Lorsque l'on sait qu'un titre peut se gagner ou se perdre sur cette seule position, inutile d'épiloguer sur l'importance majeure de ce transfert sur la saison prochaine.

Voici un classement subjectif. Et pour vous?