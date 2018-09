Damien Brunner jouera-t-il plus de 40 matches?

Oui. Depuis son retour en Suisse après son expérience écourtée en Amérique du Nord, jamais le Zurichois n’a franchi cette barrière en raison de nombreux problèmes physiques. Après un été passé à se refaire une santé, Damien Brunner a semblé encore terriblement peiner lors des matches de préparation. A Bienne, l’ailier sera suffisamment bien conseillé pour ne pas brûler les étapes et donc vivre une saison moins compliquée. Il est mûr pour passer un hiver tranquille et jouer plus de 40 matches.

L’ombre de Kevin Schläpfer planera-t-elle à nouveau sur la Tissot Arena?

Non. Le «running joke» biennois devrait ne plus avoir raison d’être pour un bon bout de temps et pour plusieurs raisons. 1. Avec Antti Törmänen, les Seelandais ont peut-être le meilleur coach de la ligue. Difficile dans ces conditions de s’en séparer. 2. Le «Hockeygott» est durablement grillé en National League après avoir pourtant fait la pluie et le beau temps à Bienne durant de nombreuses années. Après son expérience ratée à Kloten, il a désormais abattu sa dernière carte à l’échelon supérieur. Peut-être qu’une formation de Swiss League en manque d’attention craquera?

Damien Riat passera-t-il la barre des 40 points?

Oui. A force de voir l’ailier en National League, on en vient à oublier un point capital. Il n’a pas encore fêté ses 22 ans! Fou non? Et dire qu’il y a trois ans, il a affolait déjà les défenses avec GE Servette. Ses prestations abouties aux Vernets lors de la saison dernière (48 matches, 24 points) lui ont valu une invitation au championnat du monde au Danemark où il a été aligné à six reprises. Pas mal pour un joueur qui n’a de loin pas terminé son développement. S’il poursuit sa progression linéaire, la barre des 40 unités n’a rien d’inaccessible. (nxp)