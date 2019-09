L’an dernier, la rencontre entre les New Jersey Devils et Berne avait été un franc succès en matière d'impact médiatique. La raison? Nico Hischier, évidemment. L’ancien junior des Ours avait été la star que toute la patinoire attendait. Cette saison, la présence des Flyers semble intéresser davantage pour sa mascotte, Gritty, que pour les joueurs présents sur la glace. Il faut dire qu’avec 37 victoires pour 45 défaites, la franchise de Pennsylvanie ne sort pas d’une saison digne d’éloges.

Mais au fait, qui sont les joueurs à suivre lors de cette rencontre face au Lausanne HC? Tour d'horizon de cinq joueurs qu'il vaudrait mieux suivre de très près.

1. Claude Giroux, attaquant polyvalent canadien

Cette saison, le capitaine devrait pouvoir retrouver une place à l’aile. De quoi lui permettre de former un duo pour le moins intéressant avec Sean Couturier (on y reviendra). Joueur emblématique de la franchise, il y entame sa douzième saison après avoir été drafté en 2006. Capitaine depuis 2012, Claude Giroux a vécu une dernière saison contrastée avec «seulement» 85 points, soit une vingtaine de moins que son record de 102 unités. L’arrivée du centre naturel Kevin Hayes devrait aider Giroux à flamber sur l’aile gauche. La défense lausannoise est prévenue. Avec lui, le danger sera permanent.

2. Sean Couturier, centre canadien

Le nouvel entraîneur des Flyers, Alain Vigneault, souhaite apporter plus de vitesse à cette équipe qui sort d’une saison décevante. Cela tombe bien, Sean Couturier adore jouer sur un rythme élevé malgré son gabarit pour le moins impressionnant avec plus 190 cm pour près d’un quintal. Régulier à 76 points lors des deux dernières saisons, il a même battu son record de buts (33) lors de l'exercice 2018-2019. C’était d’ailleurs lui le meilleur marqueur de Philadelphie. Comme écrit précédemment, son association avec Claude Giroux s’annonce terriblement prometteuse, surtout que l’une des options serait de l’associer à Joel Farabee, un rookie qui ne demande qu’à apprendre de la riche expérience de ses deux aînés.

3. Carter Hart, gardien canadien

A seulement 21 ans, le portier représente le futur des Flyers. L’an dernier et pour sa première saison dans la ligue, il a navigué entre la NHL et la AHL pour finalement disputer une trentaine de matches à l’étage supérieur. Cette saison, il aura tout loisir de prouver qu’il a les épaules suffisamment solides pour porter la franchise. Sélectionné au championnat du monde avec l’équipe du Canada, il se fait petit à petit une solide réputation. Une chose est sûre: cela semble difficile de faire pire que la saison dernière pour Philadelphie qui a compté jusqu’à huit gardiens sous contrat! Le manager général Chuck Fletcher s’attend à ce que Carter Hart dispute 70% des matches. A commencer par ce lundi soir contre Lausanne?

4. Jakub Voracek, ailier tchèque

Avec seize points, Jakub Voracek a terminé au deuxième rang des compteurs du dernier championnat du monde derrière William Nylander. Cela vous place un homme. Comme le premier match officiel des Flyers se disputera chez lui, à Prague, il se peut que son focus ne soit pas à 100% sur le Lausanne HC et cette rencontre amicale de lundi soir. Mais si tel devait être le cas, danger! Son dernier championnat a été à l’image de celui de toute son équipe: décevant. De 65 passes décisives, il a vu son total passer à 45. Si les Flyers veulent avoir du succès, cela passera par une progression nette de l’un de ses maîtres à jouer.

5. Ivan Provorov, défenseur russe

A seulement 22 ans, l’arrière représente au mieux ce que doit être un défenseur dans le hockey d’aujourd’hui… et même de demain. Malgré une stature solide (185cm, 92 kilos), il est rapide est agile. Suffisamment, en tout cas, pour remonter le puck et soutenir l’attaque. Doté d’une belle vision du jeu et d’un tir efficace, Ivan Provorov représente la promesse de lendemains heureux du côté de la cité de l’amour fraternel. Drafté en 2015 déjà, le joueur originaire de Yaroslavl entamera donc sa quatrième saison avec les Flyers. Auteur de 41 points en 2017-2018, il aura tout loisir de jouer le rôle de «quarterback» à la ligne bleue sur les power-play des Flyers. A suivre de près donc, surtout si le Lausanne HC est aussi indiscipliné que lors de son match de samedi contre Davos…