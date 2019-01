Le poids de l’enjeu? Celui des absents? Toujours est-il que le public de Malley 2.0 a assisté à un match bizarre, bercé par les arrêts de jeu et les séquences contraires, entre classe, fluidité et imprécisions. À un match rythmé par les fausses impressions, également.

Comme celle qui a laissé croire que le tournant de la partie était intervenu à la 32e minute, quand Christoph Bertschy a inscrit le 3-1. C’était compter sans le caractère des Aigles et l’instabilité lausannoise. Le LHC n’avait plus été aussi malmené à domicile depuis un bout de temps (7 x 2’ de pénalités et 47 tirs concédés malgré 28 shoots bloqués).

Au final, la victoire de GE Servette, acquise aux tirs au but (4-3), ne doit rien à personne. Les Aigles ont été l’équipe qui a livré la rencontre la plus aboutie, à des années-lumière de la claque du 7 décembre dernier dans la même patinoire (7-1). Depuis cette soirée-là, le GSHC a du reste engrangé sept succès en huit matches et est désormais revenu à une longueur de son rival, avec une partie de moins à son compteur.

Il a par ailleurs remporté un derby qui lui a assuré de terminer le tour de qualification avec un bilan neutre face au LHC (3-3), lequel devra encore patienter avant de traduire sa supériorité lémanique présumée du papier à la glace. Mais GE Servette a surtout marqué de précieux points sur le plan psychologique, en faisant sien un derby crucial et en plongeant les Lions sous tension alors que deux autres confrontations directes seront à leur programme la semaine prochaine, contre Langnau et Ambri. Pendant ce temps-là, Genève défiera Berne. Avec moins de pression. (nxp)