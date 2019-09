C'est un tweet de Daniel Villard qui a révélé la situation cocasse. En voyage entre la Norvège et la Finlande pour des rencontres de Champions Hockey League, le joueurs du HC Bienne ont vu leurs cannes êtres égarées. En substance, le CEO du club tance la compagnie aérienne Finnair. «On ne vous remercie pas, Finnair! Pas de service et pas de crosses! Shopping d'urgence à 2h du match.»

Thanks @Finnair for nothing! No Service - no sticks.

Powershopping 2h before Game.#ChampionsGoBeyond #mastercard #ehcb #Tappara #neverflyfinnair pic.twitter.com/dPkAVSG4jk