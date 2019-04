Jaden Schwartz a tout fait juste, samedi devant son public du Scottrade Center, dans le Missouri. L’attaquant canadien de 26 ans a inscrit les trois buts de sa formation – un dans chaque tiers-temps – pour permettre à Saint-Louis d’éliminer les Winnipeg Jets au premier tour des play-off de NHL. Les Blues ont remporté la série 4 à 2 et accèdent au deuxième tour pour la troisième fois en quatre ans. Il s’agit du premier hat-trick en séries de la carrière de Schwarz. Et dire qu’il n’avait marqué «que» 11 fois pendant la saison régulière. En face, les Jets ont tout tenté pour revenir, inscrivant deux buts par Dustin Byfuglien (53e) et Bryan Little (60e). Trop tard pour espérer mieux qu’une défaite honorable.

Dans les autres duels de la soirée, Washington et Dallas se sont rapprochés d’une qualification. Face aux Carolina Hurricanes de Nino Niederreiter, aligné durant près d’un quart d’heure, les tenants du titre ont tenu à provoquer eux-mêmes un ouragan. Avec un Alexander Ovechkin des grands soirs, auteur d’un but et deux assists, les Capitals se sont imposés 6-0 devant leurs fans. En défense, le Zurichois Jonas Siegenthaler a été aligné durant 17’28’’, mais n’a pas inscrit son nom sur la feuille des statistiques lors de ce festival de son équipe. Washington mène désormais 3-2 dans la série avant d’aller disputer l’acte VI lundi à Raleigh.

Enfin les Stars sont également à une victoire d’une qualification pour le deuxième tour. A Nashville, Alexander Radulov, Tyler Seguin et consorts ont dominé les Predators 3 à 5. Le capitaine bernois Roman Josi a inscrit deux passes décisives en 24’ de jeu, mais n’a pas pu empêcher la franchise du Tennessee de se retrouver dos au mur. Dallas sera à domicile lundi pour une première chance de se qualifier. (nxp)