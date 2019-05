Boston s'est qualifié pour la finale des play-off de NHL en battant pour la quatrième fois de suite Carolina (4-0) jeudi. Les Bruins ont décroché leur billet pour leur 20e finale, la troisième finale depuis 2011, en balayant les Hurricanes (Nino Niederreiter a joué 17 minutes, avant de s'envoler pour Bratislava et rejoindre l'équipe de Suisse?) qui avaient pourtant éliminé au 1er tour les champions en titre, les Washington Capitals.

Boston a remporté son septième succès de suite, depuis sa demi-finale de conférence face à Columbus, dans la patinoire de Carolina en marquant deux buts en 2e période, puis deux nouveaux buts dans le dernier tiers-temps. Le centre canadien Patrice Bergeron a fini le match avec deux buts et une passe, tandis que son coéquipier et gardien, le Finlandais Tuukka Rask, a réalisé un sans-faute avec 24 arrêts.

«C'est la victoire de toute une équipe qui joue très bien ensemble et qui a une belle cohésion, comme elle l'a montré tout au long de la saison», a souligné Bergeron. «C'est une grande satisfaction de disputer une nouvelle finale, mais on est encore en loin d'avoir la Coupe Stanley entre nos mains. Il va falloir encore se battre, on va savourer cette qualification, avant de vite retourner à l'entraînement», a-t-il noté.

Comme le veut la tradition et surtout la superstition, les Bruins n'ont pas voulu toucher le trophée remis aux vainqueurs de la conférence Est. Ils ont remporté la Coupe Stanley à six reprises, la dernière fois en 2011. Boston reste sur une défaite en finale, en 2013, contre Chicago (4-2). Et devra encore patienter au moins trois jours pour connaître son prochain adversaire, San Jose ou Saint-Louis (2-1 dans la série).

(nxp)