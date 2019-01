C’est fou à quel point les premières minutes ont un impact sur la totalité d’une rencontre. Hier, les Fribourgeois l’ont appris à leurs dépens face à Langnau, un adversaire direct dans la lutte pour les play-off. Les Dragons se sont mis quasi tout seuls dans la panade. D’abord par Reto Berra qui s’est inventé sans l'aide de personne (9e, 0-1), puis par déconcentration à la relance et enfin par un manque total de réalisme devant le but adverse.

Le réalisme emmentalois

Face à un adversaire contre qui il ne fait jamais bon prendre le premier but, les hommes de Mark French ont au moins eu le mérite d’avoir réagi. Après une première période qui a permis aux Emmentalois de se mettre dans le rythme, les Fribourgeois ont enfin mis de la vitesse dans leur jeu. Au coeur d’une deuxième période qu’ils ont totalement maîtrisée (18 tirs à 3!), ils ont tout de même encaissé le deuxième but. Pour résumer, Fribourg a joué et Langnau a marqué. Cruel.

Ciaccio à la parade

Ce matin au moment de prendre place dans le bus en direction d’Ambri, Matthias Rossi se demandera probablement encore comment il a fait pour ne pas faire trembler les filets peu avant la mi-match. Certes, Damiano Ciaccio a sorti un arrêt fabuleux, mais l’Argovien n’avait pas le droit de ne pas faire trembler les filets. Tout comme Fribourg n’avait pas le droit de laisser filer des points à un adversaire direct. La bonne nouvelle? Ils seront à nouveau à pied d’oeuvre dès cet après-midi à Ambri face à un autre concurrent pour une place dans le Top 8. Bonne nouvelle en cas de résultat positif et de rencontre pleine, cela va sans dire.