Les Rapperwil-Jona Lakers ont remporté 4-1 le match au sommet de Swiss League face à Langenthal. Une victoire en demi-finale de Coupe contre Ajoie, trois points à La Chaux-de-Fonds et un succès face au deuxième du classement, Rapperswil-Jona vient de vivre une semaine de rêve. Les Lakers n'ont désormais plus vraiment de rival en Championnat. Ils peuvent préparer les play-off en toute quiétude.

Certes, ils ont été menés jusqu'à la 53e minute par Langenthal sur un but précoce de Dünner (3e minute). Les Lakers ne se sont jamais affolés. Et ils ont tourné la partie en 1'14'' avec trois buts signés Rizzello, Hügli et Knelsen.

Rapperswil-Jona Lakers - Langenthal 4-1 (0-1 0-0 4-0)

3524 spectateurs. Arbitres: Koch/Müller, Duarte/Schüpbach. Buts: 3e Dünner (Hess) 0-1. 53e (52'42'') Rizzello (Brem) 1-1. 54e (53'02'') Hügli (Casutt, Mason) 2-1. 54e (53'56) Knelsen (Aulin, Casutt/à 5 contre 4) 3-1. 60e (59'28'') Rizzello (dans le but vide) 4-1. Pénalités: 1 x 2' contre Rapperswil-Jona Lakers; 7 x 2' contre Langenthal. Note: 55e Hügli (R) manque la transformation d'un penalty. (si/nxp)