Deuxième adversaire de la Suisse au Mondial au Danemark, dimanche soir, la Slovaquie a pris un coup au moral. Elle a été battue par son ennemie intime, la République tchèque, 3-2 après prolongation, après avoir été rejointe pour le 2-2 à 10 secondes de la fin du temps réglementaire.

Kristof à la 8e et Sekera à la 26e ont inscrit les buts slovaques, les Tchèques ayant marqué par Kubalik (22e) et Necas (59'50'', le gardien tchèque ayant été sorti), avant le but décisif marqué par Jaskin après 2'09'' dans la prolongation. Cette victoire récompense l'équipe la plus entreprenante. La République tchèque a tiré 42 fois au but, contre 17 fois pour la Slovaquie.

Dans l'autre match de la soirée (groupe B), les Etats-Unis ont dominé le Danemark 4-0. Les Américains avaient déjà battu le Canada en entame de tournoi (5-4 tab).

Suède surprise

La France a fêté un succès précieux dans l'après-midi devant la Biélorussie 6-2. Les Tricolores, emmenés par l'ex-joueur de Genève-Servette Stéphane Da Costa, ont vivement réagi après la gifle reçue en entame contre la Russie (7-0).

Enfin, le succès 8-1 de la Finlande contre la Corée du Sud n'est nullement une surprise, mais la manière est assez étonnante: trois des buts finnois ont été marqués en infériorité numérique, face à de faibles Sud-Coréens. (ats/nxp)