Sur la lancée de leur brillante qualification - ils ont éliminé au 1er tour les champions en titre, les Washington Capitals - pour les demi-finales de la conférence Est, les Carolina Hurricanes ont été s'imposer vendredi sur la glace des Islanders (1-0) - sans Luca Sbisa - et mènent 1-0 dans la série avant le game 2 dimanche, encore à New York.

L'équipe de Caroline du Nord a dû attendre la quatrième minute de la prolongation pour passer l'épaule grâce à un but dans un angle fermé de Jordan Staal. Auteur d'un tir - ou pas - qui s'est transformé en assist, l'ailier grison Nino Niederreiter s'est montré sous son meilleur jour avec un différentiel de +1 lors de ses 18'51 minutes de présence.

