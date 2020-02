19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

Le défenseur fribourgeois a été récompensé pour son excellent travail à l’échelle de la ligue. Il a été nommé sur l’équipe de la semaine du Circuit Courteau. Un honneur qui ne l’a pas freiné dans ses performances. A l’issue du match perdu contre le Phoenix de Sherbrooke (6-5 ap), le leader de l’Association entraîné par l’ex-Sierrois Stéphane Julien, il a hérité de la 3e étoile après avoir été crédité de deux mentions d’aide. Il a remis le carbone dans la victoire contre Shawinigan (7-6) avec la collecte de deux nouveaux assists.

18 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Fidèle à lui même, l’ex-Biennois a livré la marchandise lors des deux matches perdus contre les Islanders de Charlottetown. Même s’il a été blanchi de la feuille de pointage, il a assumé un rôle de patron dans la brigade défensive. Malheureusement, l'offensive des Acadiens n’a pas encore la maturité et le talent nécessaires pour conclure ses actions en territoire adverse et ainsi exploiter le bon travail de leur arrière-garde.

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

L’équipe de l’ex-junior de FR Gottéron a aligné trois victoires et conforté sa position en vue des séries éliminatoires. Le Suisse n’a pas pris part à la victoire (5-4) contre Saint John: est-ce à dire que le coach avait un message à lui transmettre? Lors des deux rencontres suivantes, Jobin a griffé à une reprise la feuille des pointeurs de pointage. Il s’est repris de belle manière avec une attitude positive et un engagement dans les deux sens de la patinoire.

17 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois n’a pas été aligné lors de deux premières rencontres de la semaine. Il a revu l’action dans la troisième partie et a sorti une grosse performance dans la victoire contre Halifax (2-1). Sa fiche: 35 arrêts. Sa récompense: la 1re étoile.

18 ans, Remparts de Québec, centre L’ex-junior du Lausanne HC a fait étalage de tout son talent contre Drakkar de Baie-Comeau en inscrivant trois buts, en remportant 50% des mise au jeu et en obtenant la 1re étoile dans la victoire (4-2).

#HighlightOfTheNight | #QMJHL @quebec_remparts forward Theo Rochette scores with a blast from the slot, on his way to his first career hat trick, on the night of his 18th birthday! ???? pic.twitter.com/yUIkSnSbbv