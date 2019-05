Où? En Slovaquie. A Bratislava (Ondrej Nepala Arena, 10'055 spectateurs) et Kosice (Steel Arena, 8378 spectateurs). Quand? Du vendredi 10 au dimanche 26 mai 2019. Format de compétition? Les 16 équipes sont réparties en deux groupes de huit. Chaque formation joue sept matches avant des quarts de finale croisés pour les quatre premiers de chaque poule. Le 1er du groupe A affronte le 4e du groupe B, le 2e du groupe A, le 3e du Groupe B et ainsi de suite. La formation des groupes. Groupe A à Kosice: Canada. Etats-Unis. Finlande. Allemagne. Slovaquie. Danemark. France. Grande-Bretagne Groupe B à Bratislava. Suède. Russie. République tchèque. Suisse. Norvège. Lettonie. Autriche. Italie. Où voir les matches? La RTS diffuse toutes les rencontres de l'équipe de Suisse en direct. TeleClub, pour sa part, montrera 57 des 64 matches, à savoir tous hormis ceux de l'équipe de Suisse en phase de poule. La sélection suisse Gardiens (3): Reto Berra (FR Gottéron), Leonardo Genoni (Berne), Robert Mayer (GE Servette). Défenseurs (8): Raphael Diaz (Zoug), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman Josi (Nashville, NHL), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Bienne), Yannick Weber (Nashville, NHL). Attaquants (14): Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota, NHL), Gaëtan Haas (Berne), Nico Hischier (New Jersey, NHL), Grégory Hofmann (Lugano), Philipp Kurashev (Québec, LHJMQ), Lino Martschini (Zoug), Simon Moser (Berne), Vincent Praplan (Springfield, AHL), Damien Riat (Bienne), Noah Rod (GE Servette), Tristan Scherwey (Berne). Note: Sven Andrighetto (Colorado, NHL) devrait encore rejoindre l’équipe.

C'est avec le statut de vice-championne du monde que l'équipe de Suisse va débuter son tournoi mondial à Bratislava. Afin de ne pas décevoir les attentes générées l'an dernier au Danemark (défaite en finale contre la Suède), Roman Josi & Cie devront déjà s'extirper de la phase de groupes. Dans sa poule de huit équipes, la sélection nationale devrait légitimement briguer une place dans le Top 4 et donc une qualification pour les quarts de finale. Voici le programme qui les attend et la tendance qui se dégage.

Samedi 11 mai, 12h15. Suisse - Italie

L'histoire des Italiens est faite de tours en ascenseur. Tantôt vers le haut et tantôt vers le bas. Promue l'an dernier, l'équipe transalpine serait déjà heureuse de se maintenir dans l'élite. Une tâche qui s'annonce tout de même compliquée. Voire impossible. C'est face à cet adversaire sans grandes ambitions que la troupe de Patrick Fischer entamera sa mission.

Le pronostic du Matin. Tout autre résultat qu'une victoire en 60 minutes contre l'Italie sera considéré comme un échec. La question ne devrait pas être si la Suisse gagnera, mais avec quel écart afin de lancer convenablement son tournoi.

Dimanche 12 mai, 20h15. Suisse - Lettonie

L'équipe entraînée par le mythique Bob Hartley (ex-Zurich) n'a pas de grande star dans son contingent. L'arrivée du gardien luganais Elvis Merzlikins change toutefois la donne. Avec un portier capable à tout moment de voler un match les Lettons pourraient être plus solides que lors de leurs derniers matches amicaux.

Le pronostic du Matin. En deux matches de préparation, les Suisses ont battu à deux reprises le pays balte et n'ont encaissé qu'un but. Comme face à l'Italie, la victoire sera au rendez-vous.

Mardi 14 mai, 20h15. Suisse - Autriche

Dominic Zwerger (Ambri-Piotta) est peut-être le nom le plus connu sous nos latitudes. L'ailier vient de terminer le championnat de National League avec 42 points. Nombre de joueurs autrichiens sont issus de la Ligue EBEL réputée inférieure au championnat de Suisse. L'occasion sera belle de voir le futur biennois, Peter Schneider, à l'oeuvre dans une équipe où il sera l'un des leaders offensifs.

Le pronostic du Matin. L'an dernier, le gardien Bernard Starkbaum avait longtemps dégoûté les attaquants suisses lors du match d'ouverture (victoire 3-2 ap des hommes de Patrick Fischer). Gageons qu'il ne fera pas deux matches de ce genre. Cette fois-ci, les Helvètes repartiront avec l'intégralité de l'enjeu.

Mercredi 15 mai, 16h15. Suisse - Norvège

Cette formation norvégienne n'a rien de bien sexy sur le papier. Les Scandinaves, qui n'ont plus disputé de quart de finale depuis six ans, devront multiplier les exploits pour y parvenir. Mais cela paraît plus que compromis. D'autant que leur historique leader offensif, Mats Zuccarello, n'est pas présent sur les bords du Danube.

Le pronostic du Matin. L'équipe de Suisse a largement les armes pour s'en sortir face à un tel adversaire. Plus généralement, un minimum de 10 points doit être en banque après cette première salve de quatre matches.

Samedi 18 mai, 20h15. Suisse - Suède

La «Tre Kronor» a beau avoir gagné les deux derniers titres mondiaux, elle ne paraît pas aussi redoutable que par le passé. La présence du prodige Elias Pettersson (20 ans, Vancouver) et du défenseur Erik Gustafsson (Chicago) la bonifient tout de même. Un candidat au titre, mais pas franchement un favori non plus.

Le pronostic du Matin. La revanche de la finale de l'an dernier s'annonce compliquée même si les Suédois sont moins forts sur le papier. Après un bon début de tournoi, la Suisse, qui reste sur sept défaites de rang contre cette adversaire, perdra son premier match samedi prochain.

Dimanche 19 mai, 20h15. Suisse - Russie

Les attaquants Ovechkin (Washington), Kucherov (Tampa Bay), Kuznetsov (Washington), Malkin (Pittsburgh), Kovalchuk (Los Angeles), Gusev (SKA St-Petersbourg) ou le gardien Vasilevsky (Tampa Bay) sans oublier les défenseurs Sergachyov (Tampa Bay) ou Orlov (Washington). Cette équipe sera un régal à voir jouer. Mais pas à affronter.

Le pronostic du Matin. Ce match sera comme une visite chez le dentiste. Il faudra attendre que cela passe et espérer ne pas avoir trop mal. Les points seront à aller chercher ailleurs.

Mardi 21 mai, 16h15. Suisse - République tchèque

Si Dominik Kubalik (Ambri-Piotta) évolue au niveau qui était le sien en Suisse, attention danger! Hormis le génial ailier au tir dévastateur, la Tchéquie ne compte qu'un minimum de vedettes de NHL. Jakub Voracek (Philadelphie) est le nom le plus clinquant. En défense, le turbulent (pour rester poli) Radko Gudas apportera ses muscles et sa rugosité. Suffisant? Pas franchement sûr.

Le pronostic du Matin. Dans l'imaginaire collectif, une victoire face aux Tchèques est un exploit. Cette année est peut-être différente tant cette équipe paraît prenable. Une petite victoire en prolongation pour assurer la troisième place du groupe?

(nxp)