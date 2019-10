Charge à la bande, dureté excessive, méconduite de match, tout y est passé: septante-huit minutes de pénalité du côté de Genève-Servette et cinquante aux Zurich Lions! La Coupe a débordé. On a tendance à dire qu'un arbitre, qui fait partie du show, est bon lorsqu'il est transparent, qu'il a réussi sa soirée quand il ne pourrit pas une rencontre.

Autant dire que MM. Lemelin et Urban n'ont pas été à la hauteur d'un affrontement qui, du coup, est très vite parti en cacahuète, privant un succès, une qualification pour les quarts, que les Genevois auraient amplement mérité. Quelle sérénité lors des sorties de zone, à rendre fou un adversaire, à le faire sortir de ses gonds. Les joueurs de Patrick Emond, qui ont monopolisé intelligemment la rondelle, ne menaient-ils pas 3 à 1 à quatre minutes de la fin après avoir souvent tourné autour du leader du championnat?

Alors oui, certains, qui se trouvaient ce dimanche au Hallenstadion, surtout les fans du ZSC, parleront d’une trop grande indiscipline des Grenat, qu’ils ont logiquement été punis pour avoir franchi la ligne blanche. Et d'autres, les Genevois, d'un excès de zèle des directeurs de jeu dépassés par les événements. Mais, au final, tous seront forcés, les joueurs des Vernets les premiers, d'en venir à la conclusion qu'ils ont passé trop de temps au cachot. Et que le résultat est plus explicite qu'une longue diatribe: les Aigles ont été éliminés de la Coupe de Suisse alors qu’ils tenaient encore bien fort sous leurs patins leur qualification à quatre minutes de la fin.

Le score est passé en moins de deux minutes de 1 à 3 à 3-3 et, pour avoir perdu tant d’influx et d’énergie pour tuer ces longues minutes en infériorité numérique, les Genevois n'avaient plus de jus dans les jambes lorsqu'il fallait être plus lucide lors du cruel exercice des tirs au but.

Mais voilà, les bêtises, c'est comme les impôts. On peut trouver injuste de devoir financer des travaux sur les routes, des avions de combat ou les salaires des politiciens, mais on finit toujours par les payer. Maintenant, du puck à l’âme, l’échec est souvent une bonne source d’inspiration. Ce Ge/Servette si séduisant durant 55 minutes, qui a poussé Zurich dans les cordes, sait qu'il a les moyens de s'imposer contre n'importe quelle équipe s'il ne tombe pas dans la provocation. Cela s'appelle des erreurs de jeunesse. Alors que les deux formations se retrouvent déjà ce mardi, aux Aigles de bien retenir la leçon.

Christian Maillard, Zurich