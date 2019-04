Berne (2019) – Le triomphe de la résilience

Malmené par GE Servette en quarts de finale, le CP Berne a eu besoin de six matches, dont quatre se sont terminés en prolongations (106’52 de jeu additionnel au total), pour venir à bout de l’équipe de Chris McSorley. Le sixième et dernier acte, décidé par un but de Mark Arcobello dans la troisième prolongation après 117’43 minutes de jeu, restera gravé dans l’histoire. En demi-finale face au rival cantonal, le HC Bienne (4-3), les Bernois ont écarté un puck de qualification seelandais à l’extérieur alors qu’ils étaient menés 3-2 dans la série et se trouvaient à deux doigts de l’élimination. Mal partis face à Zoug en finale avec une défaite au premier acte, les Ours ont passé la vitesse supérieure pour s’adjuger leur 16e titre national. Une saison régulière bouclée au premier rang, un parcours impressionnant avec tant d'obstacles surmontés en quarts et en demi-finale, puis une finale face à Zoug maîtrisée avec brio. Ce CP Berne est un très, très grand champion.

Davos (2015) – La jeunesse triomphante

Cinquième à l’issue de la saison régulière avec une défense extrêmement jeune et inexpérimentée, le HC Davos se hisse jusqu’en finale après avoir battu Zoug en quarts de finale (4-2) puis Berne en demi-finale (4-0). Les hommes de Del Curto s’inclinent 3-0 face aux ZSC Lions lors du premier acte de la finale, avant de remporter les quatre duels suivants. Reto von Arx effectue son retour au jeu pour le dernier match après deux mois d’absence en raison d’une blessure à l’épaule. Comme dans toutes les bonnes histoires, c’est lui qui marque le but gagnant à la 50e minute de jeu. Il s’agit de son dernier match en carrière, après 19 saisons, plus de 1000 matches et un sixième titre sous le maillot du HCD. C’est aussi le premier sacre de Félicien Du Bois, transfert clé de l’intersaison et pièce maîtresse du HCD en play-off.

ZSC Lions (2012) – Pour 2,5 secondes

Le CP Berne menait 3-1 dans la série en finale avant de galvauder ses deux premiers pucks de titre face à l’équipe de Bob Hartley. Lors du septième acte dans la capitale, les Zurichois ont remporté le titre grâce à un but du Canadien Steve McCarthy inscrit à 2,5 secondes de la fin du temps réglementaire. Pour la première fois depuis Kloten en 1995, une équipe classée 7e à l’issue de la saison régulière parvenait à se hisser sur la plus haute marche du podium. Sur la route du titre, les Zurichois ont balayé Davos, 2e de la saison régulière, puis le leader Zoug en demi-finale, à chaque fois sur le score de 4-0 dans la série.

Davos (2011) – Pas loin de la perfection

Le HC Davos boucle la saison régulière au premier rang, avant de rester invaincu en quarts (4-0 contre Fribourg) et en demies (4-0 contre Zoug). Le HCD a encore remporté les trois premiers matches de la finale face Kloten et s’est mis à rêver du parcours parfait en play-off. La série de victoires consécutives des hommes d’Arno Del Curto a toutefois pris fin au soir du quatrième match de la finale, après avoir remporté 11 matches de suite, un record. Les Grisons ont perdu l’acte IV et V, avant de boucler l’affaire au sixième match (4-2 dans la série).

Davos (2009) – Distance maximale

Le HC Davos devient le premier champion de l’histoire à parcourir la distance maximale, à savoir 21 matches, avant de soulever le trophée de champion. Les Grisons battent Lugano en quarts, Fribourg en demie, puis Kloten en finale à chaque fois dans des séries qui sont allées jusqu’au septième match. Avec 15 points en 21 matches, Reto von Arx est le joueur dominant des play-off. C’est lui qui inscrit le but gagnant lors du septième match de la finale remporté 2-1 à Kloten.

Source statistique de 2009 à 2016: Christoph Schär, «30 Jahre NLA-Playoffs» (nxp)