Et l’exigeant public de la BCF Arena a explosé de joie, saluant Charles Bertrand, qui leur a rendu le sourire lors de la prolongation. Mais que ce fut long! Les fans fribourgeois ont souvent pesté contre leurs favoris, dans leurs petits patins jusque là.

Lors du deuxième tiers, ils se sont même mis à siffler tant et plus leur équipe alors qu’à 2-2 elle séchait sur sa copie en power-play. Il est vrai que Fribourg Gottéron, qui restait sur huit défaites en dix sorties, ne respirait pas la sérénité, tout le contraire d’un visiteur qui s’est enhardi au fil de cette rencontre qu’il ne fallait pas perdre. Tout s’est joué finalement en prolongation sur ce tir du Français...

Mais les Dragons ont bien failli une fois de plus se tirer une balle dans le pied dans le temps réglementaire tandis qu’ils avaient tout pour brûler un Lion restant sur cinq revers consécutifs hors de Malley, privé de Dustin Jeffrey (son maître à jouer et à penser) blessé ans le bas du corps ainsi que Joël Vermin, malade. Pourquoi grimper sur une échelle si on n’est pas sur le bon mur?

Entre une équipe qui n’osait pas trop se découvrir et une autre qui avait de la peine à se mettre au show, ce derby a mis du temps à décoller. Comme c’est souvent le cas lorsque son équipe tourne en rond, c’est Julien Sprunger, le capitaine, qui fêtait ses 33 ans ce vendredi soir, qui a débloqué la partie après douze minutes.

C’est lui encore qui a effacé, au deuxième tiers, l’égalisation de Cory Emmerton (lequel avait profité d’un power-play/14e), pour relancer encore une fois sa formation. Il aurait dû être le héros de la soirée. Mais ce Lausanne HC, battu mercredi à Bienne, n’a pas cédé à la panique, s’appuyant sur un bon Sandro Zurkirchen et en exploitant une fois de plus un relâchement coupable des Fribourgeois mal inspirés, brouillons, maladroits, qui patinaient à côté de leur confiance.

La réussite de Sandro Leone (35e) a redonné des couleurs à des Vaudois qui ont alors pris le jeu à leur compte. Mais Reto Berra a aussi réussi les arrêts qu’il fallait avant que Charles Bertrand ne fasse planer la BCF Arena.

Alors que les Fribourgeois se rendront à Bienne ce samedi, les Lausannois auront l’occasion de renouer avec le succès contre Rapperswil, même s’ils se méfieront d’un néo-promu qui a toujours l’art de s’imposer quand on ne l’attend pas.

FR Gottéron - Lausanne HC 3-2 ap (1-1 1-1 0-0)

BCF Arena, 6500 spectateus (guichets fermés).

Arbitres: MM. Salonen, Massy; Gnemmi, Altmann.

Buts: 12e Sprunger (Miller, Berra) 1-0, 14e Emmerton (Genazzi/5 c 4) 1-1, 34e (33’44’’) Sprunger (Bykov/6 c 5, pénalité différée) 2-1, 35e (34’32’’) Leone (Lindbohm) 2-2, 63e Bertrand (Bykov) 3-2.

FR Gottéron: Berra; Holos, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, Furrer; Weisskopf; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Bykov, Bertrand; Sprunger, Walser, Miller; Meunier. Entraîneur: Mark French.

Lausanne HC: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Bertschy, Mitchell, Leone; Moy, Emmerton, Kenins; Zangger, In-Albon, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Ville Peltonen.

Notes: FR Gottéron sans M. Forrer, Schilt (blessés), Micflickier (étranger surnuméraire), ni S. Forrer (à Ajoie). Lausanne sans Jeffrey, Junland, Simic, Boltshauser (blessés), Vermin (malade) ni Schelling (surnuméraire).

Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Stalder/charge contre la tête) contre Fribourg Gottéron; 2 x 2’ contre Lausanne.

(nxp)