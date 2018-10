1. Patinez, jeunesse!

Le changement de génération présumé dans les débats se vérifie dans les faits. Dans cette nouvelle NHL, qui a redéfini l’application des règles d’arbitrage pour favoriser la vitesse au détriment de la robustesse, plusieurs rookies sont déjà dominants dans la meilleure ligue du monde.

Ainsi, l’attaquant québécois des Ducks d’Anaheim, Maxime Comtois (19 ans) compte deux buts en deux matches, dont celui de la victoire en Arizona (0-1).

Deux matchs, deux buts pour Maxime Comtois (@comtois20)



La recrue de 19 ans gagne des points chez les ???? pic.twitter.com/7GIJ2Acuok — LNH (@LNH_FR) October 7, 2018

Ainsi aussi, l’attaquant suédois des Vancouver Canucks, Elias Pettersson (19 ans) présente une fiche de cinq points, dont trois buts en deux sorties. À Calgary où son équipe s’est inclinée 7-4, il a fait mouche à deux reprises.

Elias Pettersson is absolutely insane at the sport of hockey.#Canucks pic.twitter.com/0Lx8vhsBZi — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) October 7, 2018

Et ses parents en sont particulièrement fiers.

2. La fusée Ti-Paul

Grosse surprise: le Canadien de Montréal, une équipe en reconstruction qui n’a pas la faveur des pronostics, a réalisé un monologue à Pittsburgh, contre les Penguins (1-5). Un homme, autrefois acquis au ballottage, s’est particulièrement distingué: Paul «Ti-Paul» Byron (1,75m 74kg). Sa fiche: trois points, dont deux buts.

Le plus spectaculaire? Celui-ci, en infériorité numérique.

Paul Byron paraît bien ce soir.



It's Paul Byron's world, we're just living in it. ????#GoHabsGo pic.twitter.com/NsEVBsqNcZ — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 7, 2018

Conséquence: le classement de la division Atlantique est étonnant.

Et non, le classement n'est pas à l'envers. ????



No the standings are not upside down.#GoHabsGo pic.twitter.com/ZZ0BSNzTFp — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 7, 2018

3. Luongo tombe au combat

Pas de chance pour les Florida Panthers, le club au sein duquel évolue le petit attaquant soleurois Denis Malgin. A Tampa Bay, lors du duel perdu contre le Lightning (2-1 tab), le gardien Roberto Luongo s’est blessé sur cette séquence.

James Reimer has taken over in net for the @FlaPanthers in the second period after Roberto Luongo left with an injury. #FlaPanthers #OneTerritory pic.twitter.com/AbpFer3diu — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) October 7, 2018

Frank Vatrano, l’un de ses coéquipiers, est tombé sur sa jambe droite. L’organisation floridienne n’a pas émis d’information sur la santé du portier vedette. Elle a tout simplement évoqué une blessure au bas du corps.

4. Et les autres Suisses?

Luca Sbisa, le défenseur zougois des Islanders de New York, a obtenu un assist dans la défaite face aux Prédateurs de Nashville (3-4), qui ont composé avec Roman Josi, Yannick Weber et Kevin Fiala. A noter que l’ailier saint-gallois n’a patiné que pendant 10’22.

Nico Hischier, le centre valaisan des Devils du New Jersey, a également récolté son premier point saisonnier. Il a été impliqué sur le premier goal des Diablotins à Göteborg contre les Oilers d’Edmonton (victoire 5-2).

KYLE PALMIERI 58 SECONDS IN AND THE DEVILS LEAD!#NJDevils pic.twitter.com/3uOz9W1UcF — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) October 6, 2018

Les autres Suisses en uniforme ont connu la défaite. Le Wild du Minnesota, le club de Nino Niederreiter, a été battu aux tirs au but par les Golden Knights de Vegas (1-2). Et les Canucks de Vancouver de Sven Bärtschi ont été dominés par les Flames, à Calgary (7-4).

5. On a aimé, on n’a pas aimé

On a aimé le leadership que Jonathan Toews. Le capitaine des Blackhawks a mené Chicago à la victoire grâce un tour du chapeau.

.@JonathanToews, l'homme des grandes occasions :



Une échappée ?

Un tour du chapeau ?

Une victoire ? pic.twitter.com/WnvM9ECE57 — LNH (@LNH_FR) October 7, 2018

On a aussi aimé cette parade acrobatique de ce bon vieux Henrik Lundqvist, le gardien vétéran des Rangers de New York.

HEN-RIK ???????? HEN-RIK ????????



A GORGEOUS ACROBATIC SAVE BY HENRIK LUNDQVIST TO ROB EVAN RODRIGUES BLIND!#NYR pic.twitter.com/wDRNNKjhrZ — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) October 7, 2018

On a également aimé ce petit jeu entre Tyler Seguin (Dallas) et Mark Scheifele (Winnipeg). Mais qui quittera la glace en dernier?

On a encore aimé ce but tout en vitesse et en technique de Viktor Arvidsson, des Prédateurs de Nashville.

VIKTOR ARVIDSSON WITH THE THROUGH THE LEGS BEAUTY TO BEAT PULOCK AND THEN FIVE-HOLE TUCK PAST GREISS! WOW WOW WOW!#Preds pic.twitter.com/xJHzTxxLYU — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) October 7, 2018

On n’a pas aimé cette charge de Jake Virtanen (Vancouver) sur Johnny Gaudreau (Calgary).

Jake the Snake launches Johnny Hockey and heads to the box. #Canucks pic.twitter.com/doYESPp6rI — Dan Riccio (@DanRiccio650) October 7, 2018

