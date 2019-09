C’était presque devenu une norme, dans le milieu. Lausanne? «Une bonne équipe, avec des bons types. Mais trop gentils.» Il n’y a qu’à voir comment les Vaudois avaient paru lors de leurs deux déplacements de la saison dernière à la PostFinance Arena (défaites 3-0 et 2-0): tout simplement impuissants. Rien de ça vendredi soir dans la capitale. Une victoire 5-2, la première à Berne depuis septembre 2016. En ayant cette fois-ci dégagé un sentiment de puissance. Et de répondant.

Le LHC a réalisé un match plein. Un match référence sur bien des points. Défensivement comme offensivement. Individuellement comme collectivement. Mais il a aussi parfaitement tenu tête aux robustes Ours sur le plan physique. Dans l’intensité générale comme dans les duels. Un exemple: la réaction de Jooris après une grosse charge de Moser sur Heldner en fin de première période. Et un message: «Lausanne ne se laisse pas (plus) marcher dessus.»

Manque comblé

C’était un manque identifié par la direction sportive. Il semble avoir été comblé à l’intersaison (à vérifier sur la longueur), notamment via l’engagement de l’homme aux 222 parties de NHL dans un rôle physique. Jooris et le LHC avaient sorti les crocs, vendredi soir à Berne, où l’impuissance paraissait cette fois du côté des Ours. Le monde à l’envers.

Pendant que le SCB se cherche encore fait du surplace (4 défaites consécutives pour la 2e fois en 3 ans), Lausanne avance. Avec neuf points récoltés en cinq rencontres, dont quatre disputées à l’extérieur, à Lugano, Zoug, Zurich et Berne. Il s’agit de capitaliser dès samedi à la Vaudoise aréna face à Davos. Pour confirmer que LHC est désormais synonyme d’autorité.

Jérôme Reynard, Berne