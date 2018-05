Les hockeyeurs suisses sont de retour sur leur sol! Quelques heures seulement après avoir tutoyé l’exploit, l’équipe nationale a atterri à Kloten sur le coup de midi. Un bus y attendait les joueurs et le staff pour les conduire au lieu d’une réception digne de ce nom, à quelques encablures du tarmac.

Grande scène et grand écran, bière à flots et saucisses à souhait, ola lancée depuis le bus, cloches et itinéraire bien serré où les joueurs se sont succédé un à un avant d’être chacun acclamé: l’ambiance était véritablement à la fête et les tirs au but briseurs de rêve déjà – presque – oubliés.

«Nous étions dans notre bulle durant deux semaines, alors ça nous fait d’autant plus chaud au cœur de vous voir aujourd’hui», a lancé un Raphael Diaz aux anges. Son sélectionneur Patrick Fischer a même été acclamé au moment de prendre la parole: «J’ai toujours pensé que notre pays serait un jour champion du monde. Cette aventure nous en a encore rapprochés. Elle donnera de la motivation à tous les joueurs et à tout le pays pour les prochaines éditions.»

La communion entre l’équipe et ses fans à Glattbrugg a en tout cas montré que quelque chose est né lors des deux dernières semaines au Danemark. Puisse la frustration finale porter ses fruits dans un avenir proche. La fête n'en sera que plus belle.

Ovation à la sortie d'avion des Suisses - tout Glattbrugg attend ses héros pic.twitter.com/dxjAyGr2MF — Stéphane Combe (@Stephane_Combe) 21 mai 2018

Pour l'hymne, la Katy Perry locale est reprise avec le même entrain que les Suisses sur les pénos hier soir. pic.twitter.com/CfxY67znO0 — Stéphane Combe (@Stephane_Combe) 21 mai 2018

(Le Matin)