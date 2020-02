Quand vous apprenez à vivre avec un seul défenseur étranger (Petteri Lindbohm) depuis peu et que celui-ci passe à côté d’une bonne partie de son match, c’est problématique. On se demandait si l’arrière-garde du LHC tiendrait le choc dans cette configuration.

Force est de constater que le bilan est très mitigé, depuis que Philip Holm a dû mettre un terme à sa saison de manière prématurée (4 rencontres). Notamment parce que la défense distribue trop de cadeaux à ses adversaires. Et parce que les hommes censés monter en puissance pour compenser la perte d’un second renfort importé derrière n’y parviennent pas vraiment, pour le moment.

C’est surtout vrai en phase de possession: en sortie de zone, à la remontée du puck et en sommet de zone offensive. Combien de passes ratées à mettre au crédit des défenseurs lausannois, vendredi soir face à Bienne (défaite 3-2)? Combien de mauvaises inspirations? Et de rondelles mal contrôlées à la ligne bleue adverse? Trop. On critique une offensive qui ronronne et qui manque de cohésion. Mais il faut dire qu’elle n’est pas aidée.

Les Lions se cherchent. Le brassage de lignes effectué par Ville Peltonen à l’occasion de la réception de Bienne l’a confirmé. C’est que le coach finlandais doit dans le même temps intégrer deux nouveaux attaquants étrangers, dont on ne sait pas véritablement ce qu’ils valent (Alexandre Grenier et Vadim Pereskokov). A quatre journées de la fin de la saison régulière, le timing est loin d’être optimal.

Le LHC n’est pas (encore) prêt pour les séries finales. A ce propos, il serait déjà bien inspiré de ramener une victoire de Rapperswil pour éviter de voir la barre se rapprocher davantage, samedi. Pour le reste, il doit réapprendre à en faire plus sur la glace. Et prendre conscience que le push pour les play-off ne se fera pas naturellement. Le plus embêtant? Lui-même ne doit pas savoir à quel point il peut monter en puissance. Parce qu’il avance avec des incertitudes. En défense comme en attaque.

Bienne ne transpire pas la sérénité non plus. Mais les Seelandais ont gagné le match qu’il fallait gagner pour consolider leur cinquième place.

Jérôme Reynard, Lausanne

