Patrick Fischer a tranché quelques instants après la deuxième victoire du week-end face à la Lettonie (2-0), samedi soir à Weinfelden, dans l’intimité du vestiaire de l’équipe de Suisse: Denis Hollenstein (ZSC Lions), Marco Müller (Ambri), Samuel Kreis (Bienne) et Andrea Glauser (Langnau) n’iront pas au championnat du monde en Slovaquie. Les malheurs des uns a fait le bonheur des jeunes surtout. Le défenseur du HC Bienne Janis Moser, 18 ans, et le centre de 19 ans Philipp Kurashev (Remparts de Québec dans la ligue junior au Canada), se sont taillés une place dans l’effectif helvétique. «Roman Josi est mon idole, et là, je me retrouve dans la même équipe que lui pour un championnat du monde, a souri Moser. C’est juste irréel. J’avais des posters de lui dans ma chambre. C’est un peu comme si ces posters étaient tout à coup devenus réels.»

Le sélectionneur Patrick Fischer a misé sur la carte jeunesse et l’apport de ces deux grands talents apportera une dose de fraîcheur durant les prochaines semaines de compétition. A l’autre bout du sanctuaire helvétique, Romain Loeffel et Joël Genazzi (3e championnat du monde de rang) pouvaient savourer leur sélection. Les deux hommes, qui ont déjà formé un duo défensif en 2017 à Paris, batailleront côte à côte à Bratislava dès le week-end prochain. «L’an dernier, j’avais été retranché après le dernier match, à l’aéroport en revenant de Lettonie, a rappelé Loeffel. Je sais à quel point c’est dur d’être mis de côté après avoir passé plusieurs semaines dans le groupe. Je suis heureux d’avoir été retenu, mais j’ai aussi une pensée pour ceux qui doivent nous quitter maintenant.»

Des moments difficiles

Les joueurs retranchés ont ainsi fait leurs adieux au reste de l’équipe dans le vestiaire. «Ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Personne n’a envie de voir partir des coéquipiers, même si c’est la règle du jeu», a expliqué Gaëtan Haas, récemment couronné champion de Suisse avec le CP Berne et destiné à jouer un rôle en vue en tant que deuxième centre de l’équipe derrière Nico Hischier. Certains internationaux, qui disposaient hier d’une ultime chance de faire valoir leurs qualités, ont joué ce dernier match «avec la boule au ventre», comme l’a confessé le Luganais Alessio Bertaggia, finalement retenu pour le championnat du monde.

D’autres, comme Haas, ont pu aborder ce dernier match test sans aucune pression. Le Biennois du SCB, qui fait partie des joueurs incontournables de la sélection, a avant tout profité des deux matches face aux Lettons pour «dérouiller la machine» après avoir célébré son premier titre de champion national la semaine précédente. Les 25 internationaux choisis par Fischer rejoindront Bratislava mercredi. En Slovaquie, les attentes seront élevées après la médaille d’argent remportée l’an dernier à Copenhague.

La sélection pour les Mondiaux:

Gardiens: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Berne), Robert Mayer (Genève-Servette).

Défenseurs: Raphael Diaz (EV Zoug), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman Josi (Nashville Predators), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Bienne), Yannick Weber (Nashville Predators).

Attaquants: Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota Wild), Gaëtan Haas (Berne), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (Lugano), Philipp Kurashev (Québec Remparts, LHJMQ), Lino Martschini (EV Zoug), Simon Moser (Berne), Vincent Praplan (Springfield Thunderbirds, AHL), Damien Riat (Bienne), Noah Rod (Genève-Servette), Tristan Scherwey (Berne).

