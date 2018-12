C’était pourtant un choc de sommet de classement, une occasion de prouver que la marge se réduit entre un habitué aux titres et un club qui aspire à bousculer la hiérarchie dans un avenir proche. Mais les hommes forts du LHC ont souffert de la comparaison avec leurs homologues bernois. Quasi shift après shift.

Prenons les étrangers. Une boulette chacun pour Petteri Lindbohm et Cory Emmerton. Suffisant pour permettre aux Ours de mener 2-0 après 13 minutes de jeu. Et quasi rédhibitoire, déjà, lorsque l’on affronte la meilleure défense du championnat, par ailleurs intraitable à domicile (2 défaites dans le temps réglementaire cette saison).

Ce d’autant plus que cela n’a pas été très glorieux offensivement, puisque Lausanne est reparti de la PostFinance Arena avec 22 tirs cadrés. Et sans avoir inscrit le moindre but pour la deuxième fois d’affilée (2-0 le 6 octobre). Toujours au rayon joueurs importés, il y avait aussi Torrey Mitchell et sa peine à dominer les débats. Ou encore Dustin Jeffrey et sa relative discrétion, sans parler de son manque d’efficacité aux engagements (31,25%).

Ajouté aux Suisses, cela fait beaucoup. Trop pour espérer renverser ce CP Berne chez lui dimanche après-midi. (nxp)