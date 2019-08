La Vaudoise aréna, nouvelle patinoire du Lausanne HC, prend de plus en plus forme. Ainsi, la première glace a été faite hier, publicités comprises. Elle sera recouverte dès demain d'une protection en bois pour qu'elle soit protégee pendant la fin des travaux - et notamment l'installation du Videotron -, mais tout indique qu'elle sera prête pour accueillir son premier match le 20 septembre prochain.

Ancien gardien du LHC, Reto Schurch a publié sur son compte Linkedin les trois premières photos de la nouvelle aréna avec glace. C'est la société pour laquelle il travaille - La Pati, créée par l'ancien défenseur Antoine Descloux - qui a été mandatée pour réaliser les trois pistes de glace du nouveau complexe.

En attendant l'ouverture officielle de la Vaudoise aréna flambant neuve, vous pouvez vous faire une première idée de ce à quoi elle ressemblera à travers notre mini-galerie. Vous constaterez que les sièges sont déjà posés - quoiqu'encore recouverts de leur emballage.