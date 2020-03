Grégory Beaud

Le top: Jason Fuchs (attaquant)

Bien sûr, Toni Rajala mérite cette place. Mais Jason Fuchs a discrètement réalisé sa meilleure saison en carrière avec 35 points. Il sera l’un des agents libres les plus courtisés à l’été 2021. Le joueur de centre a été curial dans la saison des Seelandais. A 24 ans, sa marge de progression est encore grande.

Le flop: Anton Gustafsson (attaquant)

Il n’a certes pas été aidé par sa santé. Mais le joueur de centre suédois à licence suisse n’a de loin pas connu une bonne saison à la Tissot Arena. Avec 4 points (3 buts), Anton Gustafsson a été franchement décevant comme ce fut le cas lors de son bref passage à Fribourg lors de la saison 2016-2017.

Cyrill Pasche

Le top: Luca Cunti (attaquant)

Le génie «perturbé» a brillamment rebondi au HC Bienne après une saison 2018-2019 blanche du côté de Lugano (11 matches, des problèmes relationnels et un départ précipité). L’attaquant zurichois a obtenu 30 points en 44 matches, soit son meilleur total depuis ses 44 points récoltés en 2014 avec les ZSC Lions, lorsqu’il était au sommet de sa forme. Remarquable pour un joueur considéré comme «fini» avant son engagement dans le Seeland.

Le flop: Anton Gustafsson (attaquant)

Joueur lunatique et souvent blessé, le Suédois à licence suisse a sans trop de surprise été décevant pour sa première saison au HC Bienne. Il n’est plus que l’ombre du joueur qu’il fut par le passé et son rendement qualité/prix est loin d'être avantageux.

Jérôme Reynard

Le top: David Ullström (attaquant)

Arrivé dans le Seeland à la mi-octobre, l’attaquant suédois est l’un des seuls à avoir surnagé durant la période de crise du HC Bienne en décembre. En retranchant ses six premières apparitions (mettons-les sur le compte de l’adaptation), Ullström, c’est 27 points (10 buts) en 22 rencontres.

Le flop: Anton Gustafsson (attaquant)

L’attaquant suédois à licence suisse était arrivé en qualité de joueur de complément durant l’été, en provenance de Langnau. Il est à la peine, surtout offensivement, où il a rendu le bilan le plus famélique de sa carrière en saison régulière (4 points).

Christian Maillard

Le top: Yannick Rathgeb (défenseur)

Le défenseur bernois n'a pas raté son retour en Suisse, donnant l'impression d'avoir progressé défensivement. Tout en conservant un certain rendement offensif (10 buts et 22 assists). Il a notamment bonifié le jeu de puissance des Seelandais.

Le flop: Jonas Hiller (gardien)

Avec un Jonas Hiller qui n'a pas toujours été aussi exceptionnel devant le filet, la défense des Seelandais a encaissé beaucoup trop de buts. Il n'y a que les Langnau Tigers et les Lakers de Rapperswil qui ont fait moins bien. Le portier appenzellois est toutefois bien décidé à réussir sa dernière sortie avant un arrêt sur hommages.

Grégoire Surdez

Le top: Marc-Antoine Pouliot (attaquant)

Est-ce un hasard si la plus mauvaise période du HC Bienne a coïncidé avec l'absence de son attaquant québécois? Poser la question, c'est y répondre, par la négative. Dès que le futur citoyen suisse est revenu au jeu, début février, il a ramené ce leadership qui manquait et inscrit plusieurs buts décisifs dans le sprint final.

Le flop: Peter Schneider (attaquant)

Longtemps, on a eu l'impression que le HC Bienne avait eu la main heureuse en allant chercher ce joueur autrichien. On se souvient notamment d'un triplé tonitruant contre GE Servette, un soir d'octobre 2019. Mais sur la longueur d'une saison, on a mieux compris, justement, pourquoi un tel joueur évoluait dans le championnat Ebel auparavant. Douze buts, certes, mais un horrible -11 au bilan des plus minus..

