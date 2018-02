1. Où ira Erik Karlsson?

Ce 26 février peut être considéré comme «la journée mondiale de la valise». Ce soir, à 21h (heure suisse), les 31 franchises ne pourront plus effectuer de transactions. D’ici à cette heure butoir, plusieurs joueurs devraient changer d’adresse.

Les dossiers les plus chauds?

Erik Karlsson, le défenseur étoile des Sénateurs d’Ottawa (mais qui affiche un affreux différentiel de -30), serait dans le viseur du Lightning de Tampa Bay et des Sharks de San Jose, qui ont un coussin confortable de 20 millions sur le plafond salarial. Selon quelques rumeurs, Tomas Hertl et Timo Meier pourraient être inclus dans l’échange et se retrouver dans la capitale canadienne.

Hearing the San Jose Sharks are making a serious push for Erik Karlsson. Bobby Ryan’s possible inclusion a major stumbling block for the Sharks. — AJ Jakubec (@AJonSports) 26 février 2018

Roi de la bougeotte, Thomas Vanek (Canucks de Vancouver) n’a pas été aligné la nuit dernière (victoire 3-1 en Arizona). L’Autrichien devrait rejoindre une équipe qui participera aux séries éliminatoires.

Thomas Vanek laissé de côté par précaution https://t.co/qWxiMuhNk9 pic.twitter.com/hsnZNoUdXr — TVA Sports (@TVASports) 26 février 2018

Les Maple Leafs de Toronto, qui ont embauché Tomas Plekanec (Canadien de Montréal) hier, n’ont peut-être pas fini de magasiner. Leur prochaine cible: Ryan McDonagh, le défenseur des Rangers de New York, équipe qui a jeté l’éponge sur ses ambitions saisonnières.

«Les Leafs n'ont pas fini. Les Leafs ont parlé à New York au sujet de Ryan McDonagh, il va falloir qu'ils changent leur offre, mais sont intéressés aux services de McDonagh» @PierreVLeBrun — Hockey 360 (@hockey360) 26 février 2018

Un autre élément majeur est dans les starting-blocks: Evander Kane (Sabres de Buffalo).

2. Un job pour des Olympiens

Deux acteurs des Jeux olympiques ont déjà conclu des ententes avec des formations de NHL.

Le bon vieux Brian Gionta, capitaine des Etats-Unis à PyeongChang, s’est joint aux Bruins de Boston (tout comme Rick Nash des Rangers de New York). L’ex-capitaine du Canadien de Montréal a signé un contrat d’un an d’une valeur de 700'000 dollars.

Le capitaine du Canada Chris Kelly, lui, a séduit les Ducks d’Anaheim. Mais pas tous les suiveurs…

Incroyable que Chris Kelly ait obtenu un contrat avec les Ducks. Il peinait à suivre le rythme à Pyeongchang. Invisible durant la quasi-totalité du tournoi. Cela dit, tant mieux pour lui! — Martin Leclerc (@MLeclerc_Hockey) 26 février 2018

Un troisième, et par n’importe lequel, pourrait embarquer dans la danse. Le Russe Ilya Kovalchuk (SKA St.Petersbourg), qui ne sera plus lié aux Devils du New Jersey la saison prochaine, a manifesté son souhait de revenir en NHL.

Ilya Kovalchuk has confirmed his intention to leave KHL after this season to play in the NHL. — Aivis Kalni?š (@A_Kalnins) 25 février 2018

3. Un aller-retour pour Mister Col Roulé?

Tomas Plekanec a donc quitté le Canadien pour les Maple Leafs. Même s’il avait passablement ralenti cette saison, le joueur de centre tchèque a laissé une trace dans l’Histoire du Tricolore.

La place de Plekanec dans l'histoire du CH : pic.twitter.com/TVe7CDveSH — Hockey 360 (@hockey360) 26 février 2018

Pleky, comme il est surnommé, était un gars apprécié dans le vestiaire et par la cohorte de journalistes affiliés à la couverture des Habs.

Laissons de côté l’échange qui profitera on l’espère aux 2 équipes Mais je veux souligner comment Plekanec est un des gars les plus professionnels que j’ai côtoyé depuis 30 ans. Dispo, ponctuel, fiable et gentil. Capitaine de Rép Czech avec raison Exemple à suivre pour les jeunes pic.twitter.com/qnRqzL4Tsp — Ray Lalonde (@RealRayLalonde) 25 février 2018

Cédé contre un choix de 2e tour du prochain repêchage et deux espoirs, Plekanec a même eu droit à un clin d’œil de l’un des reporters vedettes de la chaîne de télévision RDS. Le Tchèque, on le sait, est l’un des rares professionnels à évoluer avec un pull à col roulé.

Je passe la journée habillé comme ça...ma façon de remercier Plekanec pour sa disponibilité et sa gentillesse avec les journalistes du beat ! pic.twitter.com/9lkRPXfllh — Luc Gelinas (@LucGelinasRDS) 25 février 2018

S’il dispute tous les matches du calendrier régulier avec les Leafs (dont deux contre le Canadien), Plekanec terminera la saison avec une fiche de 999 parties. L’idée de revenir au Centre Bell la saison prochaine pour y livrer sa 1000e est une hypothèse qu’il ne faut pas exclure.

Plekanec : adieu ou à bientôt ?https://t.co/6goTELoEBF pic.twitter.com/LCicy9ABIR — Journal de Montréal (@JdeMontreal) 25 février 2018

4. Un futur patineur artistique?

Si certains joueurs s’apprêtent à changer de chandail, Jeff Skinner est-il sur le point de changer de sport? Voici la figure réalisée à l’entraînement par l’ailier des Hurricanes de la Caroline.

hi here's jeff skinner doing a double axel i guess? enjoy pic.twitter.com/oMqyFVR9Yg — Jeremy Crowe (@307x) 26 février 2018

5. L’arrêt de la nuit

Ou quand Jimmy Howard, des Red Wings de Detroit, gomme une boulette de son défenseur Nick Jensen.

Le défenseur Nick Jensen va devoir un bon souper à son gardien Jimmy Howard, qui répare sa bévue de belle manière... pic.twitter.com/Dl65JeGqlj — LNH (@LNH_FR) 26 février 2018

Overtime

Terrible nouvelle pour Jordan Staal. Le capitaine des Hurricanes de la Caroline a eu la douleur de perdre sa fille.

The Carolina Hurricanes today issued the following statement regarding team captain Jordan Staal and his family. pic.twitter.com/Eo4wpXmUBZ — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 25 février 2018

Une ribambelle de joueurs ont été soumis au ballottage, dont Alexandre Burrows et Johnny Oduya, des Sénateurs d’Ottawa.

Le 20e but saisonnier de Kevin Fiala dans la victoire des Prédateurs de Nashville contre les Blues de St.Louis (4-0).

Pour un jeune joueur de 21 ans, Kevin Fiala fait preuve d'une belle patience. Cela lui a permis d'inscrire son 20e but de la saison aux dépens de Jake Allen. pic.twitter.com/JkFQgpV2WC — LNH (@LNH_FR) 25 février 2018

(Le Matin)