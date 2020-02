Le site «Elite Prospects» a dévoilé la liste des joueurs qui ont conclu des ententes pour rejoindre des clubs de National League lorsque leur saison de Swiss League sera terminée.

Ambri est le club qui a acquis le plus de licences B (13), dont celle l’attaquant québécois d’Ajoie Jonathan Hazen. Compère de ce dernier à Porrentruy, Philip-Michael Devos est susceptible de rejoindre Berne.

Bienne pourrait accueillir le Canadien de La Chaux-de-Fonds Brett Cameron alors que les deux autres joueurs du HCC (le défenseur helvético-suédois Philip Ahlström et l’attaquant américain Tim Coffman) se sont entendus avec Genève-Servette.

Le club des Vernets a également acquis les droits de l’attaquant québécois de Sierre Guillaume Asselin.

