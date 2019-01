Une scène anodine de la 57e minute a tout ruiné. Alors que les Genevois venaient de laisser Berne revenir de 4-1 à 4-3, Calle Anderson a lancé dans l’angle derrière le but de Robert Mayer. Le meilleur scénario de ce puck sans grande conviction? Un coéquipier plus véloce à la retombée. Pourtant, l’envoi du défenseur suédois à licence suisse a terminé sa course… dans le but genevois par un concours de circonstance inimaginable.

De son bloqueur, Robert Mayer a voulu détourner le puck de sa trajectoire initiale alors que celui-ci ne représentait pas un danger immédiat. Problème? La déviation a fait une chandelle avant de finir dans son propre but. Le geste du gardien a laissé pantois les 5751 spectateurs des Vernets. Mais à quoi a-t-il bien pu penser? Et malgré une supériorité numérique quelques minutes plus tard, les Genevois ne se sont jamais relevés de ce coup du sort qui les a privés de précieux points en vue du sprint final. Au moment où chaque unité vaut de l’or, la facétie de Robert Mayer peut coûter cher.

Le dernier rempart qui a gravité quelques saisons dans l’organisation de Montréal n’est pas l’unique responsable de la défaite des Aigles. Le raccourci serait un peu rapide. Toujours est-il qu’il n’a de loin pas paru à son avantage sur le 2-1 de Grégory Sciaroni ainsi que sur l’une des deux premières réussites de Calle Andersson en supériorité numérique. Au moment de l’analyse, Chris McSorley défendait son dernier rempart. Le technicien ontarien n’a évidemment pas d’autre choix que de soutenir son joueur. Mais probablement sait-il, au fond de lui, que son No 29 lui a coûté des points hier soir.

A l’heure où GE Servette tente de trouver un repreneur pour Robert Mayer, cette prestation ratée tombe au pire moment. Son contrat jusqu’en 2021 intéressera-t-il vraiment Lugano qui est, selon les médias tessinois, tenté par le portier d’origine tchèque? Actuellement, les pensionnaires de la Resega ont deux options: Robert Mayer ou un gardien étranger. Reste à espérer qu’ils n’étaient pas devant leur télévision hier soir.

Genève-Servette - Berne 4-5 ap (2-1 2-0 0-3)

Les Vernets, 5751 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Eichmann; Kaderli et Gnemmi.

Buts: 5e Wingels (Richard, Winnik) 1-0. 9e Jacquemet (Almond, Bozon) 2-0. 12e Sciaroni (Blum) 2-1. 29e Wick (Almond) 3-1. 34e Winnik (Wick) 4-1. 46e Andersson (Ebbett/5 c 4) 4-2. 54e Andersson (Moser, Arcobello/5 c 4) 4-3. 57e Andersson 4-4. 65e Arcobello (Andersson, Moser) 4-5.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Dufner; Völlmin, Bezina; Wick, Almond, Rod; Wingels, Richard, Winnik; Skille, Kast, Rubin; Fritsche, Berton, Bozon; Riat, Maillard. Entraîneur: McSorley.

Berne: Genoni (34e Caminada); Burren, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin; Ebbett, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Mursak, Kämpf; Sciaroni, Haas, Bieber; Grassi, Heim, Berger. Entraîneur: Jalonen.

Notes: Genève-Servette sans Bouma, Simek, Fransson, Mercier, Antonietti, Martinsson, Douay ni Romy (blessés). Berne sans Untersander (blessés) ni Boychuk (étranger sunruméraire). Berne demande son coach challenge à tort à la 34e et perd dès lors son droit au temps-mort.

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

(nxp)