Trois matches, trois défaites. FR Gottéron a entamé le championnat du mauvais patin, un peu plus d’une année après avoir démarré pied au plancher grâce à six victoires lors des sept premières rencontres de la saison 2017-2018, la première de l’ère «Mark French».

Avec les arrivées à l’intersaison du gardien international Reto Berra (Anaheim Ducks), du centre de Davos Samuel Walser et surtout des défenseurs Philippe Furrer (Lugano) et Noah Schneeberger (Davos), la formation fribourgeoise s’est pourtant sensiblement renforcée au niveau de sa fraction helvétique, mais le résultat est loin de se faire ressentir au niveau de la qualité du jeu, largement inférieure à celle proposée il y a 12 mois.

Qu’est-ce qui cloche depuis le début de saison à FR Gottéron?

1. Barry Brust versus Reto Berra

Reto Berra fera tôt ou tard partie des meilleurs gardiens de la ligue, mais le portier international doit encore trouver ses marques avec sa nouvelle équipe et surtout se réhabituer à aligner les matches après avoir joué un rôle très irrégulier dans les différentes formations qu’il a fréquentées ces cinq dernières années en Amérique du Nord.

La grande différence avec la saison dernière particulièrement réussie provient tout de même du poste-clé de gardien: le Canadien Barry Brust avait été époustouflant durant tout le mois de septembre 2017 et avait joué un rôle décisif dans le départ canon de Gottéron en championnat. Brust était immédiatement devenu le chouchou de Saint-Léonard, son style atypique avait non seulement dérouté les autres équipes, mais il avait aussi conquis le public et contribué à installer une dynamique positive au sein de l’équipe.

2. Jim Slater, le syndrome de l’an II

Ne condamnons pas encore trop vite Jim Slater, mais toujours est-il que la courbe de performances de l’Américain ressemble étrangement à celle qu’il avait connue à GE Servette. Sa première saison (2015-2016) sous le maillot grenat avait été excellente et il s’était rapidement imposé comme le leader agressif de l’équipe genevoise. Il n’avait par contre été qu’une pâle copie de lui-même à sa deuxième saison sous les ordres de Chris McSorley.

Un scénario qui semble se reproduire avec FR Gottéron: Slater avait été excellent l’hiver passé dans un système concurrentiel à cinq étrangers et son apport avait été primordial dans le parcours réussi des Dragons (il avait été engagé comme 5e étranger avant de rapidement s’imposer comme un élément incontournable). Cette saison par contre, l’Américain semble emprunté et peu inspiré sur la glace, et sa seule bouée de sauvetage, sur ces trois premiers matches (zéro point, différentiel de -6), provient de sa capacité à remporter des mises au jeu. Pour le reste…

3. Sprunger/Bykov, les années passent

On a souvent tendance à oublier que les meilleures années de Julien Sprunger (32 ans) et Andreï Bykov (30 ans) sont derrière eux, même si les deux icônes du club restent des éléments décisifs et incontournables de l’équipe. Contre Zoug mardi, Bykov a toutefois été l’un des meilleurs dans le camp fribourgeois. Sprunger, par contre, a manqué deux occasions nettes qu’il aurait converties les yeux fermés par le passé. Le capitaine des Dragons met tout simplement plus de temps désormais pour trouver son rythme de croisière et ses sensations offensives.

Restent que les blessures (commotions cérébrales, notamment) accumulées ces dernières années par les deux leaders de l’offensive fribourgeoise pèsent forcément sur leur capacité à rester décisif soir après soir.

4. Birner, Slater, Holos, Miller < Cervenka

FR Gottéron n’est pas aidé par un quatuor étranger – Michal Birner, Jonas Holos, Jim Slater et Andrew Miller - largement insuffisant et qui n’a réussi à produire qu’un seul point en 180 minutes de jeu cette saison (un assist mardi pour Miller).

Le nouveau venu, Andrew Miller, souffre forcément de la comparaison avec son prédécesseur, le génial tchèque Roman Cervenka, parti à Zurich. Si le directeur sportif Christian Dubé n’avait aucune chance de réussir à combler le départ d’un joueur d’exception comme Cervenka, il n’a visiblement pas eu la main chaude en choisissant Andrew Miller pour lui succéder.

L’Américain, qui n’a toujours pas marqué depuis son arrivée à Saint-Léonard, est de plus en plus crispé sur la glace. Il reste toutefois une lueur d’espoir pour lui, mais ne parions pas trop là-dessus tout de même: n'oublions pas que le Letton Kaspars Daugavins et le Canadien Matthew Lombardi erraient comme des âmes en peine sur la glace des Vernets à leurs débuts avec GE Servette en 2013 avant de s’imposer dans le courant de l’automne comme deux des meilleurs étrangers du pays. (nxp)