Pendant que Washington remportait la Coupe Stanley cette nuit, Sidney Crosby se trouvait en Suisse ce vendredi. Malheureusement pour les fans du championnat suisse, la superstar n'a pas l'intention de finir sa carrière en National League; il passait simplement rendre visite aux jeunes joueurs des Zurich Lions.

«Merci Sid de t'être arrêté. Les enfants ont adoré», réagit l'entraîneur Mario Antonelli en postant une photo du joueur des Penguins entourée d'adolescents (voir ci-dessous). La venue surprise du centre de 30 ans a évidemment fait le bonheur de la jeune génération.

Pittsburgh avait été éliminé au deuxième tour des play-off par les Capitals, futurs vainqueurs du grand trophée.

Sidney Crosby visiting our @zsclions hockey students in Zurich! Thanks Sid for stopping by! The kids loved it! @87HockeySchool @penguins pic.twitter.com/4x4yg0wseM