Qu’est-ce qui arrive à la meilleure équipe de la saison régulière de NHL? Le Lightning de Tampa Bay avait survolé le championnat régulier et décroché le trophée des Présidents (128 points en 82 matches). Il avait été porté par un Nikita Kucherov en feu (128 points personnels), qui avait décroché le titre de meilleur compteur.

Les hommes de John Cooper abordaient donc en grands favoris leur quart de finale de Conférence est face aux Blue Jackets de Columbus, où évolue le défenseur zurichois Dean Kukan. Mais cette image d’ogre a volé en éclats dès la première rencontre. En effet, Tampa Bay menait 3-0 à la fin du premier tiers avant de s’écrouler et perdre le match 4-3. Pis, les «Bolts» ont enchaîné avec deux autres contre-performances (5-1 et 3-1). Les voilà désormais menés 3-0 dans la série. Tout proches du gouffre.

Situations spéciales improductives

Comment expliquer cette incroyable baisse de régime au plus mauvais moment, sachant que l’équipe floridienne n’avait jamais perdu trois matches d’affilée en saison régulière? Après la «remontada» de Columbus lors du match 1, Tampa a certainement pris un coup sur la tête et a sans doute perdu le «momentum». Un coup d’arrêt renforcé par la perte de son joueur vedette Nikita Kucherov qui a été suspendu pour l’acte II après avoir asséné un coup dangereux au défenseur Markus Nutivaara. «Nous faisions des choses en saison qui fonctionnaient, mais qui ne fonctionnent plus en séries», s’est contenté de souligner coach Cooper après la déconvenue de dimanche. Sans doute l'entraîneur fait-il ici référence aux situations spéciales qui n’ont pas souri au «bleu et blanc».

S’il ne réagit pas dans la nuit de mardi à mercredi, le Lightning s’offrira une humiliante première. En effet, aucun champion de la saison régulière n’a jamais été balayé 4-0 d’entrée en série finale. Dans l’histoire, quatre équipes de NHL ayant remporté la saison régulière avaient déjà perdu leurs trois premiers matches en play-off… Mais toutes avaient su réagir pour au moins sauver l’honneur (Ottawa en 1918-1919, Montréal en 1928-1929, Boston en 1937-1938 et Vancouver en 2011-2012.)

L'inspiration des Kings?

Pour se donner du courage, Tampa devrait prendre exemple sur les Kings de Los Angeles, qui avaient réussi ensuite l’exploit de soulever la Coupe Stanley en 2014 après avoir retourné une série mal embarquée (0-3 contre San José). Par contre, il devra impérativement oublier le balayage qu'il avait subi la même année face au Canadien de Montréal.

Tampa Bay saura-t-il se sortir de ce mauvais pas et éviter d’entrer dans l’histoire par la toute petite porte? Réponse à 1h (en Suisse) dans la nuit du mardi au mercredi. (nxp)