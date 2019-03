Les Sierrois, qui se sont imposés 3-2 samedi à domicile, mènent désormais 2-1 dans la finale de MySports League au meilleur des cinq matches. Ils ne sont plus qu’à une victoire du titre et d’une promotion définitivement assurée en Swiss League.

Pour rappel, le résultat de cette série est tributaire d’un recours du HC Valais-Chablais au Tribunal Arbitral du Sport, car le club du Forum n’a pas obtenu de licence pour la catégorie de jeu supérieure en cas de promotion. Si les rencontres ont été correctes sur la glace malgré un enjeu inhabituel et une passion démesurée, des débordements ont émaillé l’après-match No 3 avec, notamment, un blessé. De quoi faire monter encore un peu la tension avant la rencontre du jour.

Le coup de la panne

Plus que l’amertume de la défaite, c’est un sentiment d’agacement général qui se dégage de Martigny où le HC Valais-Chablais se retrouve dos au mur. Et une curieuse sensation de s’être fait tourner en bourrique lors de ses deux matches livrés et perdus à Graben. «Avant l’acte I, nous avons eu une coupure d’électricité juste avant le match, pendant la causerie, nous a confié Nicolas Burdet, directeur sportif de l’équipe du Forum. On s’est à chaque fois douché à l’eau froide, tandis qu’il n’y avait ni papier ni savon dans les toilettes. Ce n’est pas un accueil franchement agréable.»

Alors, Sierre a-t-il saboté la rencontre de son rival cantonal? Des phrases qui ne plaisent pas à Alain Bonnet, président du HC Sierre. «Je suis justement en séance, je vais leur demander de ce pas», nous a-t-il rétorqué avant de s’excuser quelques instants. «Il y a bel et bien eu une coupure d’électricité avant le match dans le vestiaire martignerain. Ils avaient branché leur autocuiseur sur la même prise que d’autres appareils. Cela a créé une surcharge. Mais tout a été remis en ordre très rapidement, je peux vous le garantir.»

Bonne ambiance

Concernant l’eau froide et les autres points soulevés, Alain Bonnet avoue n’avoir jamais entendu parler de ces cas. «Je vais tout de même me renseigner, car je ne tolérerais pas que mon club s’abaisse à de tels agissements. Nous espérons que cette série soit une fête et nous regrettons d’ailleurs les comportements de certaines personnes à l’encontre du HC Valais-Chablais.»

Outre la rixe qui a blessé le photographe du club, les visiteurs ont eu une désagréable sensation d’hostilité envers eux. Notamment à cause de la configuration des lieux. «Avec le car, nous ne pouvons pas approcher de la patinoire. Il y a un passage étroit à parcourir et ce n’est pas rassurant, a précisé Nicolas Burdet. Le coach, Laurent Perroton, a même dû être escorté pour quitter la patinoire en toute sécurité.» Pas de quoi surprendre Alain Bonnet, qui avait eu vent de cette mesure. «Nous ne voulions en effet pas prendre de risques le concernant, a-t-il précisé. Mais les joueurs, eux, n’ont eu droit à aucun traitement spécial. Certains se sont même arrêtés au bar pour discuter avant de repartir.»

Preuve supplémentaire, si besoin était, que la guerre des mots fait partie des play-off. Et plus les séries avancent, plus les émotions sont fortes. En cas de victoire du HC Valais-Chablais lundi soir, le cinquième et dernier match aura lieu samedi dans une patinoire de Graben… électrique.

(nxp)