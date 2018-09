C’est certain qu’il ne faut jamais condamner ni enterrer trop vite une équipe dirigée par Chris McSorley, et encore moins lorsque 60 minutes de jeu seulement ont été écoulées dans une nouvelle saison.

On pourrait bien sûr trouver toutes sortes de circonstances atténuantes pour justifier le non-match des Aigles vendredi soir à Bienne. La poisse, pour commencer: le nouveau renfort américain Tommy Wingels a tenu le coup 13 minutes, avant de se fracturer la mâchoire après avoir reçu un puck au visage.

GE Servette est déjà à la recherche d’un nouvel étranger, nous a glissé Chris McSorley dans les couloirs de la Tissot Arena, avant d’admettre que trop d’individualités n’ont pas été à la hauteur contre les Biennois. Il y a aura du changement dans l’alignement samedi soir à l’heure d’affronter Gottéron.

Non, le retour sur le banc de l’Ontarien de 56 ans ne suffira pas à guérir cette équipe genevoise, qui ne s’est pas encore débarrassé des fantômes de la saison passée. A vrai dire, GE Servette repart de bien plus loin que ce que Chris McSorley a bien voulu admettre jusqu’ici. Le patron de l’équipe grenat a bien veillé, depuis son retour au premier plan, de soigner l’emballage pour dissimuler au mieux les limites de ce groupe. Mais tout reste encore à reconstruire, à commencer par le mental. En ce sens, GE Servette ne peut pas se permettre de passer au travers de son début de saison.

C’est vite vu, il y avait deux classes de différence vendredi soir entre des formations qui cultivent une idée du jeu diamétralement opposée et qui surtout n’ont pas le même vécu. D’un côté il y a avait la vitesse, la mobilité, la fougue et le «Spielwitz» des demi-finalistes de la saison dernière. De l’autre, la taille, le poids, le potentiel d’intimidation et quelques "noms" en vrac d’une équipe désorientée et désordonnée qui n’avait finalement pas grand-chose d’autre à mettre dans la bataille.

(nxp)