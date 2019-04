L’ailier appenzellois Timo Meier prendra part aux demi-finales des play-off de la Conférence Ouest. Alors qu’ils avaient été menés 3-1 dans la série contre les Vegas Golden Knights, les San Jose Sharks ont retourné la situation dans la nuit de mardi à mercredi pour s’imposer 4-3 grâce à leur victoire 5-4 après 18 minutes de prolongation dans l’acte VII. Le but de la qualification a été signé par Barclay Goodrow.

The @SanJoseSharks became the second team in NHL history to overcome a three-goal third-period deficit to win a Game 7, joining the Bruins in the 2013 CQF (5-4 OT W vs. TOR). #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/sQqdzL1lII — NHL Public Relations (@PR_NHL) 24 avril 2019

La trame de cette partie a été complètement folle. A la 44e minute, Max Pacioretty avait inscrit le 0-3 pour les Golden Knights, qui semblaient s’acheminer vers une qualification aisée.

Max Pacioretty fait mal paraître Martin Jones et c'est 3-0 en 3e période! pic.twitter.com/kvLGcr6Vgb — TVA Sports (@TVASports) 24 avril 2019

Mais tout a changé sur une scène controversée à la 50e minute. Les arbitres ont infligé une punition majeure (cinq minutes et inconduite de partie) à Cody Eakin, coupable d’une charge sur Joe Pavelski.

Tough scene in San Jose as Pavelski goes out cold after getting tangled up with Eakin and Stastny pic.twitter.com/qfve3q1LiU — YP???? (@YoungPageviews) 24 avril 2019

Durant cette séquence passée en supériorité numérique, les Sharks ont allumé quatre fois la lampe en 4’01’’ grâce à Logan Couture (deux fois), Tomas Hertl et Kevin Labanc (sur un assist de Meier) pour renverser le score et mener 4-3.

Kevin Lebanc posted 1-3—4 in the third period to match the NHL record for most points in a single playoff period. #NHLStats https://t.co/WRYKTmbth5 #StanleyCup pic.twitter.com/nHgPzkDHDt — NHL Public Relations (@PR_NHL) 24 avril 2019

Un tel scénario est extrêmement rare. Dans l’histoire des play-off, un seul club avait déjà marqué quatre buts sur une phase de power-play: les St.Louis Blues en 1998.

A une minute du terme de la partie, l’entraîneur Gerard Gallant a remplacé son gardien Marc-André Fleury par un sixième joueur de champ. L’option s’est avérée payante puisque Jonathan Marchessault est parvenu à déjouer Martin Jones à 47 secondes du coup de klaxon et à obtenir le droit de se rendre en prolongation.

JONATHAN MARCHESSAULT TIES IT UP FOR VEGAS WITH THE GOALIE PULLED BEHIND HIM! THIS GAME IS ABSOLUTELY BONKERS!#SJSharks 4 - 4 #VegasBorn

(Series Tied 3-3, Game 7) pic.twitter.com/9GlSA9W8nB — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 24 avril 2019

La suite, on la connaît.

En demi-finale, les Sharks feront face au Colorado Avalanche, le club de Denver avec lequel joue l’ailier zurichois Sven Andrighetto.

