Quelques heures après la clôture du marché des transactions, Elvis Merzlikins a subi une blessure en NHL. Alors qu’un seul match figurait au calendrier de la ligue professionnelle nord-américaine dans la nuit de lundi à mardi, le gardien des Columbus Blue Jackets, qui ont battu les Ottawa Senators dans la prolongation (4-3), est entré en collision avec l’attaquant Anthony Duclair qui s’était présenté en échappée face à lui.

Joonas Korpisalo has entered the game after Anthony Duclair collided with Elvis Merzlikins on a breakaway.#CBJ | @BlueJacketsNHL pic.twitter.com/gEzCzmpvzg