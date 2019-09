Vous aurez 40 ans le 2 octobre. Etre le plus vieux joueur de la Ligue cette saison, ça fait quoi? C’est une fierté?

Ça te fait surtout comprendre que tu arrives gentiment à la fin… Mais oui, c’est une fierté, car cela montre que j’ai fait beaucoup de choses justes dans ma carrière pour durer aussi longtemps et encore avoir le niveau de la National League à 39 ans.

Les jeunes joueurs vous vouvoient désormais? Ils vous disent «bonjour monsieur Vauclair»?

Non, il n’y a plus de respect de nos jours, vous savez (rires).

Savez-vous combien de saisons et de matches vous avez déjà disputé au plus haut niveau?

C’est ma 20e saison avec Lugano, et je dirais la 25e en carrière en prenant en compte mes deux saisons avec le HC Ajoie et mes trois saisons passées en Amérique du Nord. J’ai joué mon 900e match la saison dernière, mais je ne sais pas exactement combien j’en ai actuellement (ndlr: 910 en LNA, selon eliteprospects.com).

La barre des 1000 matches, vous allez réussir à l’atteindre?

1000 matches, c’est un beau chiffre. Mais je ne crois pas que ce sera possible malheureusement.

Votre plus beau souvenir?

Les deux titres de champion de Suisse avec Lugano en 1999 et 2006.

Question piège: en 25 ans de carrière, avez-vous, oui ou non, joué un match contre Paul-André Cadieux?

Non! Je n’étais pas aussi précoce! (ndlr: Cadieux a joué ses derniers matches en carrière en 1990 avec Gottéron).

Le nom d’un membre de la première équipe du HC Lugano en 1979, votre année de naissance?

Ouh là là. Sandro Bertaggia? Non, non, il ne devait pas encore être là… (ndlr: Bertaggia a débuté en 1985 avec Lugano). Bien sûr, Alfio Molina! (ndlr: réponse correcte. Molina était le légendaire gardien du club).

Durant vos grandes années, votre spécialité était de prendre le puck derrière votre cage et de traverser toute la patinoire: un «coast to coast », comme disent les Nord-Américains. A presque 40 ans, c’est encore possible?

La saison passée, j’en ai tenté un et il n’a pas manqué grand-chose. C’est clair que si l’occasion se présente, j’y vais, je tente le coup. Promis. Sur un malentendu, je sais que je suis encore capable de marquer de cette façon!

En 25 saisons au plus haut niveau, qui a été votre coéquipier le plus fou?

Todd Elik, et de loin. Quand vous avez joué avec un gars qui faisait des tours de patinoire à la Resega en faisant des doigts d’honneur à son propre public, ce que vous avez tout vu dans une carrière…

Le coéquipier qui vous intimidait le plus?

Todd Elik également. Je devais avoir 17 ans quand il est arrivé à Lugano depuis la NHL (ndlr: 1997), et je ne parlais pas un mot d’anglais. Un jour, il m’a dit de porter son sac dans le car. Comme je ne comprenais pas vraiment ce qu’il disait, je ne l’avais pas fait et il a pris ça comme un manque de respect. Il est parti aux toilettes avec l’intention d’y faire sa grosse commission dans… mes patins. Non seulement il était taré, mais en plus il était dangereux sur la glace à l’entraînement.

Julien Vauclair en 1997.

Votre plus grand moment de solitude en carrière?

Mon premier shift en NHL, au centre Bell à Montréal (ndlr: le 25 octobre 2003 avec les Ottawa Senators). Engagement en zone neutre, je reçois le puck. Je lève la tête, mais je n’ai pas vraiment d’options de passes. Je décide donc de jouer la sécurité et de sortir le puck via la bande. Sauf que j’ai tiré directement sur mon entraîneur, sur le banc… Wade Redden, qui était mon partenaire en défense avec Ottawa, m’a regardé en secouant la tête et m’a dit : «Relax, kid. Relax…» Moi je lui ai répondu : «Ecoute gros, moi je viens de Courtemaîche, j’ai pas l’habitude de jouer devant 20 000 personnes.» C'était donc ça, ma première présence sur la glace dans mon seul et unique match de NHL...

Un match en NHL, le 25 octobre 2003 contre Montréal.

Votre plus beau geste technique en carrière ?

Mon but en prolongations en quarts de finale l’année du titre contre Ambri (2006), celui qui a tout changé alors que nous étions menés 3-0 dans la série. Nous étions en infériorité numérique, mais je suis parti seul en échappée. Là, je me dis, tente une feinte! Donc j’essaie un truc un peu compliquée qui s’appelle «Around the world», mais je perds le puck et je termine la tête la première dans la bande derrière le but. Sauf que pendant ce temps, un joueur d’Ambri met un autogoal. C’était mon plus beau geste technique, le but le plus important aussi.

L’attaquant qui vous a causé le plus de misère?

Mes deux frangins, Tristan (34 ans) et Geoffrey (42)! Comme ce sont mes frères, j’y allais toujours doucement. Sauf qu'eux n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit: ils y allaient à fond quand ils se retrouvaient face à moi. Et tout le monde sait bien que ne pas s’engager à 100 % dans un duel est le meilleur moyen de se planter. D’ailleurs, Geoffrey est le seul joueur qui m’a mis un petit pont dans ma carrière. Je m’en souviens comme si c’était hier: devant notre banc, à Lugano. Hop, entre mes patins avant de filer seul au but. Ce qui me sauve, c’est qu’il n’a pas marqué…