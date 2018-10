Gianluca Mona, Genève et Lausanne semblent des antithèses dans leur manière de vivre sans leurs blessés, non?



Effectivement. A ce propos, ce que fait Genève en ce moment, avec deux étrangers seulement, de surcroît deux défenseurs, c’est incroyable. Et, personnellement, ce qui me plaît encore plus, ce sont les prestations du jeune Gauthier Descloux devant la cage.

Faut-il selon vous l’aligner face au LHC?



Difficile à dire. D’un point de vue statistique, il n’y a pas photo (3 victoires dont 1 blanchissage en 4 matches). Après, quand il a été titularisé, Robert Mayer n’a pas été mauvais non plus (1 succès en 4 apparitions). Et puis, il faut aussi regarder sur le long terme: Il y a un risque d’enfoncer Mayer en le mettant une nouvelle fois sur le banc.

Et Lausanne, alors?



J’ai l’impression que le LHC se cache derrière la blessure de Dustin Jeffrey. Alors que tout le monde a des blessés et que le club vaudois a réalisé un gros recrutement. Ce n’est pas parce qu’un homme manque à l’appel que le château de carte s’écroule tout à coup. D’ailleurs, il ne s’écroule pas vraiment, selon moi. Lausanne est 11e du classement, mais à 6 points seulement du troisième. La saison est encore longue. Il n’y a rien de dramatique.

Avant le premier derby lémanique de l’exercice, le LHC était archi-favori. Deux semaines plus tard, l’ascendant psychologique semble être passé dans le camp des Aigles. Vous partagez cet avis?



Il est clair que les courbes de confiance ne sont plus les mêmes. Et en plus Genève joue à la maison, où il a tout gagné (4 victoires). Lausanne reste sur trois revers consécutifs mais peut se nourrir d’un derby pour se relancer. Ça va être intéressant.

Un pronostic?



Genève est très solide à domicile. Ses deux défenseurs étrangers (Tömmernes et Fransson) m’impressionnent. Je vois une victoire 3-1 des Aigles. (nxp)