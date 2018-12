L’équipe de Suisse M20 s’est inclinée 2-1 ap contre la République tchèque dans sa partie d’ouverture des Championnats du monde, à Vancouver.

Dans un duel équilibré (27-27 dans la statistique des tirs cadrés), le verdict est tombé après 52 secondes de temps supplémentaire grâce à un but de David Kvasnicka.

«J’ai noté de gros progrès par rapport à ce que nous avions accompli l’an dernier contre le même adversaire (défaite 6-3), a noté le sélectionneur Christian Wohlwend. Nous sommes satisfaits de la manière dont nous avons joué.»

La Suisse a ouvert le score en avantage numérique à la 28e minute par l’entremise de son capitaine, Nando Eggenberger.

Nando Eggenberger (@Oshawa_Generals) opens up the scoring for Switzerland after the fanned shot ends up right on his stick in the slot! First goal of the tourney!



????????#SUI 1 - 0 #CZE???????? pic.twitter.com/PKPO4z45AN