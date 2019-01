L’équipe de Suisse M20 se frottera à la Suède en quarts de finale des Championnats du monde, qui ont lieu à Vancouver et à Victoria (Canada).

Quatrième de son groupe, la formation de Christian Wohlwend ne sera pas la favorite de cette confrontation avec une nation qui a dominé sa poule sans connaître la défaite. Les résultats du «Tre Konor»: 2-1 contre la Finlande, 5-2 contre la Slovaquie, 5-4 ap contre les Etats-Unis et 4-1 contre le Kazakhstan, escouade qu’elle a archi-dominé dans la nuit de lundi à mardi (56-11 dans la statistique des tirs).

Prétendante au titre, la Suède reste sur une impressionnante série de 48 victoires dans la phase préliminaire des Mondiaux M20. Les Scandinaves sont cependant amoindris par un virus qui cloue plusieurs de ses joueurs au lit. Face aux Kazakhs, ils n’ont pu habiller que 18 joueurs et un attaquant a dû jouer les dépanneurs dans le secteur défensif.

Le duel entre les Suédois et les Suisses a été programmé en lever de rideau par la Fédération internationale (IIHF) et débutera mercredi à 22 heures. Les affiches des autres quarts sont les suivantes: Finlande - Canada (jeudi à 0h30), République tchèque - Etats-Unis (jeudi à 2h) et Slovaquie - Russie (jeudi à 4h30). (nxp)