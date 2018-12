A Vancouver, devant 17’102 spectateurs, l’équipe de Suisse s’est inclinée par la plus étroite des marges contre le Canada (3-2) à l’issue de son deuxième match des Championnats du monde M20. L’unifolié a ainsi signé un 23e succès de rang contre les hockeyeurs à croix blanche dans cette compétition.

Mais la Suisse, qui avait très mal entamé son match (elle a accordé le 1-0 après 36 secondes), a livré une performance solide et est passée tout près de l’exploit. «Ils ont une bonne équipe, ils ont bien joué, ils sont rapides», a reconnu l’attaquant canadien Cody Glass. La Suisse, qui est revenue à 1-1 à l’entame du tiers médian et qui s’est octroyée le droit à l’espoir en fin de rencontre (3-2 à la 58e minute) grâce à deux réussites de Philipp Kurashev en avantage numérique, peut maudire Ian Scott. Le gardien canadien a en effet volé un but à Yannick Bruschweiler alors que le score était nul (1-1) et que la Suisse avait pris le momentum au cours du deuxième tiers-temps.

Les deux sélectionneurs l’ont admis: cette séquence a constitué un tournant dont l’équipe de Christian Wohlwend n’allait pas se remettre. «Nous avons joué de manière simple et disciplinée dans le secteur défensif, a expliqué l’attaquant suisse Matthew Verboon. Mais ce superbe arrêt nous a un peu démoralisé.»

La Suisse, qui a mis un point en banque après ses deux premières sorties, livrera son prochain duel samedi (22 h) contre des Danois qui n’ont pas inscrit de but (0-18) lors de leurs 120 premières minutes de jeu. (Le Matin)