Septième l’an dernier aux Mondiaux dans le Michigan (Etats-Unis), l’équipe de Suisse espère faire au moins aussi bien cette année à Espoo, en Finlande. Plusieurs éléments importants de la sélection ont toutefois tiré leur révérence après le tournoi olympique de PyeongChang en février 2018: dont la gardienne Florence Schelling, considérée comme l’une des meilleures de la planète à son poste.

En pleine phase de transition, la sélection dirigée par la coach Daniela Diaz s’est rajeunie et compte huit néophytes dans ses rangs. La nouvelle formule de la compétition – la Suisse est reversée dans le groupe «fort» et est assurée de participer aux quarts – lui permet d’aborder les quatre matches de groupe sans pression et d’en profiter pour effectuer les derniers réglages.

Parmi les sélectionnées évoluant à l’étranger, quatre joueuses jouent dans le circuit universitaire NCAA aux Etats-Unis, une à l’Université de Montréal et quatre autres en Suède.

Les joueuses à suivre :

Sarah Forster, 25 ans La Jurassienne vient de boucler sa première saison dans le relevé championnat de Suède. Engagée par Brynäs, Sarah Forster a terminé au quatrième des compteurs de son équipe avec 15 points, dont 5 buts, en 36 matches. L’arrière offensive participera à ses sixièmes Mondiaux et jouera un rôle en vue dans cette sélection rajeunie. Médaillée de bronze aux JO de Sotchi en 2014 et de l’aventure en 2018 aux Jeux de PyeongChang, son expérience au niveau international est un atout (167 sélections).

Alina Müller, 21 ans Elle avait mis le feu au tournoi olympique en 2018 avec sept buts et trois assists en six matches. La sœur de Mirco Müller, le défenseur des New Jersey Devils en NHL, a disputé sa première saison dans le relevé circuit universitaire NCAA sous le maillot des Northeastern Huskies. Avec 51 points en 37 matches, elle a terminé en tête du classement des compteurs de son équipe.

Phoebe Stänz, 21 ans De retour en Suisse cette saison après avoir évolué en Suède, Phoebe Stänz a inscrit 30 buts et 22 assists en 19 matches de saison régulière avec Lugano Ladies et terminé à la première place du classement des compteurs de LNA. L’attaquante est une redoutable chasseuse de buts et sa production aux Mondiaux sera cruciale pour l’équipe de Suisse.

Janine Alder, 23 ans Elle aura la lourde tâche de remplacer Florence Schelling devant les filets de l’équipe de Suisse. A 23 ans, elle est une néophyte à des championnats du monde. Les Suissesses peuvent toutefois avoir entière confiance en leur gardienne: elle sort d’une excellente troisième saison dans le circuit universitaire où elle a affiché un pourcentage d’arrêts de 93.5% avec l’équipe de NCAA de St. Cloud State.

Le programme des Suissesses (phase de groupe): 4 avril, 16h : Suisse – Canada 5 avril, 19h30 : Suisse – Russie 7 avril, 19h30: Suisse – Etats-Unis 8 avril, 16h : Suisse – Finlande

Les sélectionnées:

Gardiennes: Janine Alder (St. Cloud State University, E-U), Andrea Brändli (Ohio State University, E-U), Saskia Maurer (Bomo Thoune/Dragon Thoune).

Arrières: Livia Altmann (Colgate University, E-U), Nicole Bullo (Ladies Lugano), Lara Christen (ZSC Lions/ Langenthal), Sarah Forster (Brynäs IF, Sue), Sinja Leemann (Weinfelden Ladies/Rapperswil-Jona Lakers), Shannon Siegrist (Weinfelden Ladies), Nicole Vallario (Ladies Lugano), Stefanie Wetli (Weinfelden Ladies/Winterthour).

Attaquantes: Rahel Enzler (Reinach), Alina Müller (Northeastern University, E-U), Kaleigh Quennec (University of Montreal, Can), Evelina Raselli (Reinach), Lisa Rüedi (ZSC Lions/GCK Lions), Dominique Rüegg (ZSC Lions), Noemi Ryhner (Reinach), Jessica Schlegel (ZSC Lions/Pikes Oberthurgau), Phoebe Staenz (Ladies Lugano), Lara Stalder (Linköping HC, Sue), Isabel Waidacher (Djurgardens IF, Sue), Sabrina Zollinger (HV71, Sue). (nxp)